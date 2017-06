Arremete defensa de Javier Duarte contra Miguel Yunes

NOTICIAS RELACIONADAS Acepta Javier Duarte de Ochoa extradición a México

Cd. de México.- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, busca desprestigiar a su antecesor, Javier Duarte, con acusaciones que fueron llevadas al terreno mediático sin sustento jurídico, acusó este martes la defensa del ex Mandatario.



"Si lo que se dice del ex Gobernador fuera cierto ¿por qué no incluyeron la abominable mentira consistente en que supuestamente privó de medicamentos a niños? ¿Qué eso no sería un delito? La razón es obvia: quiso manipular a la opinión pública y hoy no tuvo los pantalones de sostener semejante sandez ante los tribunales", expusieron los abogados de Duarte en un comunicado.



El documento fue difundido en medio de la audiencia de extradición ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, derivado de las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz, que consideraron como irrisorias, infundadas y vagas.

"Yunes piensa que a través de videos en la plataforma Periscope mintiendo a la sociedad se puede gobernar. Es fácil hablar y pretender influir en la opinión pública con atrocidades como esa. Si se hubiera incurrido en ello como despepitó, claro que sería parte de la solicitud de extradición", se planteó en el texto.



Durante la audiencia, Duarte también criticó el Gobierno de Yunes y lo calificó como fallido.



Además, cuestionó que el Fiscal General del Estado de Veracruz haya estado presente en la audiencia, generando un gasto al erario.



"Con este ejemplo (el de los medicamentos), el resto de los que sí fueron materia de acusación se caerán como un castillo de naipes, por su propio peso. No hay tiempo que perder, vamos a México a enfrentarte", advirtió en el documento la defensa de Duarte.



"¡Pobre de Yunes! Querer vivir de una acusación infundada y con ello distraer a los veracruzanos de su catastrófica y fallida gestión. ¡Pobre de Yunes! Querer heredarle el cargo de gobernador a su hijo, cuando uno y otro saben que se llenaron las bolsas de dinero mal habido. Acusar es fácil, ahora les llegó el momento de probar sus falaces acusaciones".



"Nos vemos en México", anotaron.



En cuanto a las imputaciones federales, cuya audiencia de extradición está programada para el 4 julio en Guatemala, la defensa dejó en suspenso si se allana o no a esa solicitud.