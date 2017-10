Arremete contra independientes y FC

Cd. Victoria, Tam.- Para el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT) las candidaturas independientes no plantean una opción diferente al electorado, esto debido a que en su mayoría son distinguidos ex militantes de otros partidos políticos quienes buscan contender por esa vía en el proceso electoral 2017-2018, asimismo consideró que no existen coincidencias en el Frente Ciudadano por México integrado por el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD.

"Pero la coalición de Morena-PT trae una propuesta clara de solución a la problemática que vive el país, no es una cuestión de obtener el triunfo por obtener el triunfo, sabemos cómo se han desvirtuado las candidaturas independientes", dijo el coordinador estatal del PT, Alejandro Ceniceros Martínez.

El domingo 15 de octubre vence el plazo para el registro de aspirantes a contender como candidatos por la vía independiente a la Presidencia de la República, hasta este viernes se han inscrito 39 aspirantes entre quienes destacan Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León; el senador Armando Ríos Piter; y la ex primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo.

"Los ciudadanos ahora dicen por quién voy a votar, por un candidato independiente del PAN o independiente del PRI o independiente del PRD, no son ciudadanos, lo que se requiere aquí no son candidaturas independientes, es un proyecto alternativo de nación y quien ha presentado este proyecto alternativo de nación es la coalición de Morena-PT".