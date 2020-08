Arremete titular de Semarnat contra la 4T

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, consideró que la llamada Cuarta Transformación, a la cual pertenece-, está llena de contradicciones y advirtió de "luchas de poder" al interior del Gabinete federal.

En un audio sobre una reunión con otros colaboradores del Gabinete federal, el funcionario expresó abiertamente sus diferencias con otros colaboradores del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe.

"Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas", expresó el funcionario.

Toledo, quien asumió la titularidad de la Semarnat en mayo de 2019, reiteró que dentro del Gobierno federal hay contradicciones "brutales" y muy fuertes, por lo que sugirió no idealizar a la 4T.

"A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de Semarnat, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T.

"Este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión que aquí la compartimos todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, hay que decirlo".

En el audio, Toledo truena contra varias Secretarías de Estado y acusa al Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, de "bloquear" proyectos ambientales y de transición energética.

Sobre la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Víctor Villalobos, advierte que está dirigida fundamentalmente a los agronegocios y está en contra de la agroecología, que -de acuerdo con su versión- impulsa la Semarnat.

"Y trata de imponer, digamos, toda la visión que hay, que impera en el mundo, de las grandes corporaciones. Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido enorme centrabilidad (sic) y poder dentro del gobierno, dado por el Presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente se ha dado en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la ecología, todo el tiempo", expresó.

El funcionario reveló que hace dos meses el Presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que consistía en la renta o compra de miles de hectáreas ejidales en Campeche y Tabasco.

"Afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto para hacer un gran proyecto de producción, en un modelo totalmente de agronegocio", manifestó.

En el caso de Constellation Brands, mencionó que la Secretaría de Gobernación estaba a favor de la cervecera e incluso el subsecretario de Gobierno, cuyo nombre no mencionó, convocó a una reunión para convencer a cinco secretarías de que apoyaran a la empresa.

Toledo además ventiló que tiene diferencias con la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, "por lo que está pasando en energía", sin ser más específico.