Arremete López Obrador contra los opositores a Sta. Lucía

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hoy un nuevo reproche por lo que denominó el "sabotaje legal" contra el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario cuestionó la motivación política de los amparos presentados contra la obra y que sus opositores muestren resistencia al cambio que impulsa.

"Hay casos en donde se da una especie de sabotaje legal, como los amparos por el aeropuerto de Santa Lucía, tengo que rectificar, porque estaba hablando de 20 amparos, me informaron que no, son 80 y se está ateniendo este asunto tanto por la Consejería Jurídica como por el área jurídica de Sedena, pero imagínense 80 amparos", expresó en conferencia matutina.

"Están ahí todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo, hasta una asociación de Claudio X. González, que siempre ha tenido diferencias con nosotros, desde el tiempo de (Carlos) Salinas, porque el señor Claudio X González, con todo respeto, el papá, fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones".

El titular del Ejecutivo consideró que sus adversarios están inconformes y "no quieren la transformación", pero están en su derecho, aunque, señaló que en el caso de Santa Lucía su motivación es política.

"Quieren que quedemos mal (...), que no se haga el aeropuerto, no es el medio ambiente, no es oposición de los pobladores, se trata de hacer un aeropuerto en donde ya hay un aeropuerto, que es una base aérea militar, que funciona desde hace 60 años", expuso.

"No hay ninguna razón, sólo es una motivación política".

"Mexicanos (Primero) habla de 144 amparos", se le planteó en la conferencia.

"Puede ser, es que ayer me dijeron de 80, pero pueden ser 147, los que se acumulen", respondió.

"Recuerdo que cuando decidimos hacer los segundos pisos también llovieron los amparos. En aquel entonces, el que hizo el amparo principal fue el finado Burgoa, un gran abogado, destacadísimo abogado, que yo platicaba con él y nos llevábamos bien, pero era un buen abogado, ahora pueden ser muchos amparos, pero no son tan buenos los abogados".

López Obrador insistió en que la motivación de los amparos contra Santa Lucía es política y no jurídica, y sus promotores no están considerando que se afecta el desarrollo del País, ya que se debe resolver el problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).