Arremete el ´Terrible´ contra el Jr.

En la entrevista que se realizó en redes sociales, el actual entrenador de Jaime Munguía le pidió al hijo del César del Boxeo ya no imitar a su padre, crear un estilo propio y que se ponga a entrenar, algo que no le cayó nada bien al peleador sinaloense.

"El problema es que tú quieres imitar a tu papá. Tratas de imitar a tu papá y no se puede, güey. Tú eres muy alto y muy largo. Tu papá era un ´sotaco´ para el peso, tienes que entender eso", manifestó el ´Terrible´ a Chávez Jr, quien no se quedó callado y contestó.

"No quiero imitarlo. Aprendí a boxear viéndolo a él, pero no quiero imitarlo. No me interesa imitarlo ni ser, ni nada. Yo pienso por mí, no quiero imitarlo. A lo mejor al principio quise pelear como mi papá, pero hay muchos estilos que me convienen más a mí. Te veo a ti, lo veo a él y he visto muchos boxeadores y trato de sacar un estilo de todos los boxeadores", sentenció el Junior.

Además, Erik Morales le comentó al hijo de la leyenda que se aleje de las polémicas y deje de pensar en sus problemas, pues tiene más para darle al boxeo, así que tiene que enfocarse más en su carrera.

"Oye güey, ponte a entrenar, déjate de chingaderas, hombre. Olvídate de los problemas. Tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, ponte a entrenar, haz lo que sabes hacer. Hay unas peleas cuando estabas con Freddie Roach estabas trabajando muy bien", le aconsejó el excampeón del mundo.