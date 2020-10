Arremete contra serie

El ex de Menudo Ray Reyes León está seguro de que habrá una segunda versión de la historia que vivió dentro del grupo puertorriqueño donde se contará lo bueno y malo de voz de los exintegrantes.

A raíz del estreno de la serie biográfica "Súbete a mi moto", Ray es uno de los que se han mostrado inconformes por lo que se cuenta en la pantalla y porque no fue requerida la participación de quienes formaron la agrupación.

"Todo trabajo de investigación serio y bien realizado debe contener ambas caras. Aquí lo que yo pienso y es que fallaron y espero no equivocarme, fallaron los productores al no anunciar que la serie y la historia de Menudo sería contada solamente por su manager y allegados... pero. ¿y nosotros?", escribió a través de su cuenta de Facebook.

DARÁN SU VERSIÓN

"Queda en deuda la versión de nosotros y créanme que estoy muy seguro la habrá".

Ray inició su carrera en Menudo donde estuvo a principios de los años 80 compartiendo alineación con René Farrait, Xavier Serbiá, Johnny Lozada, Miguel Cancel, Charlie Massó y Ricky Meléndez.

El músico explicó a través de la red social que no busca protagonismo o dañar la historia del grupo juvenil pues le dio su carrera, de comer y es algo de lo que se siente orgulloso y agradecido sin embargo cuestiona cómo se desarrolló la serie.

"Mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes que formaron parte de ese grupo. He visto varios capítulos y en lo que a mí me concierne que es mi época esto está bien alejado de la realidad", sentenció.

"¿Quién le narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Sospecho y casi seguro que es el punto de vista de Edgardo Díaz. Muy válido, and he was the man... pero ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que yo sentí en ese momento, mis frustraciones, mis alegrías, los sacrificios, la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y presión a esa edad de haber sido integrante? ¿Las cosas hermosas que viví y las cosas horribles que también viví?".

¿A LOS TRIBUNALES?

Además, en un texto más reciente y sin dar nombres, Ray Reyes dejó entre ver que lo que vivieron los jóvenes fue algo serio que, si bien no pueden llevar a los tribunales, sí pueden contar a través de la pantalla pues además hará libres a quienes lo vivieron.

"(...) siempre les enseñaron el lado bonito de la moneda y por muchos años callamos muchos dolores. Porque cada vez que hablamos nos tildaban de malagradecidos. ¿Pero sabes qué pasa? Que si no se habla la verdad estaríamos auspiciando, apoyando y siendo complices de todo lo que pasó y eso no es justo para nosotros ni para futuras generaciones", señala.

"Yo no quiero que eso le pase a un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo".