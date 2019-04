Arremete contra medios

"La depresión ha cobrado las vidas de mucha gente hermosa, maravillosa y talentosa como mi amada esposa, Stefanie". Demian Bichir, actor.

Ciudad de México

Demian Bichir lamentó que algunos medios de información no respeten la privacidad que pidió desde un inicio, cuando informó sobre la muerte de su esposa Stefanie Sherk.

Luego de que el actor confirmara que su esposa se suicidó, a través de Instagram explotó contra los medios que "no tienen vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos" y han acudido hasta su hogar para obtener información sobre el doloroso momento que vive.

PROCEDERÁ LEGALMENTE

Bichir compartió un video en el que exhibe a estos reporteros y advierte que se procederá legalmente "contra cualquier violación a nuestra privacidad".

"Nosotros deberíamos estar viviendo nuestro duelo en paz en vez de lidiar con sus lamentables actos sin vergüenza", expresó.

El mensaje completo de Demian Bichir es el siguiente: "Esto es lo que ocurre cuando se pide respeto y privacidad en el dolor, la tristeza y el duelo. Estos medios no tienen vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos. Ellos dicen sin el menor pudor que 'nuestra gente', mis paisanos, la raza, 'quieren saber'. Falso. Nuestra gente es infinitamente más sensible ante el dolor ajeno de lo que ellos nunca serán. Que no se escuden en nuestra gente para cometer sus actos tan despreciables.

LAMENTABLES ACTOS

Ellos no representan a nuestra gente. Nuestra gente es buena y decente. A todos los medios, es importante que sepan que las cámaras de seguridad en nuestra propiedad funcionan 24/7 y que procederemos legalmente contra cualquier violación a nuestra privacidad. Nosotros deberíamos estar viviendo nuestro duelo en paz en vez de lidiar con sus lamentables actos sin vergüenza. Una vez más, los únicos comentarios que haremos serán publicados en esta cuenta. Son una vergüenza @telemundo y @dailymail No tienen corazón".

Hace unas horas, Bichir lamentó no haber tenido el tiempo suficiente para sanar y continuar su duelo antes de hablar de este tema que afecta a muchas personas en todo el mundo que es la depresión y que todos los días cobra vidas.