Arremete contra la prensa

Ciudad de México

Olivia Jade Giannulli, hija de la actriz Lori Loughlin y el diseñador de moda Mossimo Giannulli, compartió un mensaje en Instagram aparentemente respondiendo a la cobertura de los diversos medios respecto al escándalo de soborno de admisiones universitarias en el que se vio involucrada.

En su primera publicación en redes sociales después del caso, la joven de 19 años posteó el domingo una foto de sí misma levantando sus dedos medios.

La adolescente etiquetó a varios medios, entre ellos Star Magazine, People, Daily Mail y al bloguero Pérez Hilton, quienes han dado seguimiento al caso.

BLOGUERA

Antes de los señalamientos, Jade fue reconocida como bloguera de belleza, estrella de las redes sociales y youtuber con 1.9 millones de suscriptores y 1.3 millones de seguidores en Instagram.

En los últimos dos años, Jade tuvo acuerdos de patrocinio con las compañías de belleza y moda Too Faced, Smashbox, Marc Jacobs Beauty, Lulus, Boohoo y Dolce & Gabbana, así como con HP Inc. y la marca de cuidado del cabello Tresemmé.

Tras el escándalo, la cadena de belleza Sephora confirmó a The Hollywood Reporter que terminaba su relación con Jade; Tresemmé y The Estee Lauder Companies Inc. también lo hicieron.

El 9 de abril, Loughlin y Giannulli figuraron entre la lista de padres acusados de lavado de dinero y otros delitos en lo que las autoridades llamaron "Operación Varsity Blues".

La pareja declaró en documentos judiciales presentados en abril que renunciaban a su derecho de comparecer ante el tribunal para ser procesados y se declararon inocentes.

La actriz Felicity Huffman, quien también fue acusada por el escándalo, emitió una declaración el 8 de abril en la que se disculpó con su hija y se declaró culpable.