Arremete contra José Joel

La vida, muerte y obra de José José siguen siendo noticia.

Esta semana nos enteramos de que José Joel interpuso una demanda hacia Manuel José por asegurar que es hijo de José José. Ahora, es Manuel José quien responde a la polémica con fuertes declaraciones hacia su supuesto hermano.

El hijo no reconocido de José José mandó un mensaje hacia José Joel en donde le aclaró que: "Si a mí me contrataran por ser el hijo de José José, entonces lo estarían contratando a él...", aseguró con una sonrisa irónica.

Y después continuó diciéndole que "Aquí el que tiene el apellido y el que se vanagloria de ser el hijo de José José y de tener el legado es él... y yo se lo respeto".

ORGULLOSO DE SU VOZ

Luego aseguró que si lo contratan a él no es por ser el "hijo de José José", sino por su talento: "yo tengo algo que nadie me lo puede quitar, que es mi voz... es mi garganta".

También dijo que no le interesa probar que realmente es hijo del cantante, a pesar de que no confía en la prueba de paternidad que se hizo en el pasado y de la que te contamos aquí.

NADA QUE DEMOSTRAR

"Yo no tenía a quien más demostrarle las cosas sino a él, y él sentía un gran amor, una gran comunicación conmigo. Entonces yo ahorita no tengo nada que demostrarle a nadie".

También aclaró que a pesar de que muchos piensan que intenta colgarse de la fama del cantante, no es eso lo que busca: "no es el interés mío que mi carrera tenga que depender si soy o no hijo de José José", enfatizó.