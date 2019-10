Arremete contra ex

A menos de tres meses de su separación Miley Cyrus ha revelado, en un video de Instagram, que su exesposo Liam Hemsworth no es una buena persona.

La actriz también hace comparaciones entre su ex pareja y Cody Simpson, con quien se le ha visto salir actualmente.

LO TACHA DE "MIER..."

"Él es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda". Y añade: "Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rindan. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos".

Durante la retransmisión, que se realizó desde Sidney, la pareja contó que ya vive junta.

"Soy mayor y tomo decisiones como una persona adulta conociendo la verdad, los detalles, la realidad. La gente solo sabe lo que ve en Internet. A los hombres, sobre todo a los de éxito. Pasan de una mujer joven y guapa a la siguiente y la mayor parte del tiempo sin consecuencias. Se les califica de leyendas, robacorazones, donjuanes".

LIBRE Y A LA LUZ

La presencia de Cody Simpson en la vida Miley Cyrus se dio a conocer, luego de que los dos cantantes, que eran amigos desde hace años, fueron vistos besándose en un restaurante y cuando la cantante fue hospitalizada por un problema en la garganta.

"No pienso recluirme y tener citas en casa porque no es divertido y porque me siento extremadamente incómoda, me pone en una posición vulnerable. Quiero poder hacer algo con quien estoy saliendo y no estar metida en casa sin nada más que hacer que ver Netflix en el sofá", escribió.