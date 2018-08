Arremete contra la cantante

Ciudad de México

Hoy los protagonistas de la más reciente 'discusión' son José Manuel Figueroa y Maribel Guardia.

Durante una entrevista, el hijo mayor del fallecido Joan Sebastian confesó que no se lleva bien con su hermano Julián, ya que ambos son hijos de diferentes madres.

LAS COMPARA

El artista aprovechó para arremeter fuertemente contra Maribel Guardia -la madre de Julián, y quien fue esposa de su padre por varios años- al comparar el perfil profesional de la actriz con el de su madre.

Maribel hizo grandes películas con Rafael Inclán y Alfondo Zayas en la época de las ficheras. Sin embargo, mi madre en esos años se estaba educando como maestra de lenguas. Es una mujer de universidad, entonces pues bueno, hay diferencias", señaló en tono sarcástico.

Cuando Maribel fue cuestionada por los medios acerca de la dura declaración prefirió ignorar el tema de manera educada.

Me tengo que cambiar. Discúlpenme pero mi trabajo es primero chicos", dijo.

LA DEFIENDEN

Aunque ella no habló al respecto, su esposo actual Marco Chacón sí lo hizo.

Es una tontería. Tú puedes hacer un papel de Superman y eso no quiere decir que vuelas. En realidad a Maribel no le tocaron del todo las películas de ficheras que son de los años setenta, ella empezó su carrera en el 82. Hizo de todo, cine de picardía mexicana, policíaco, suspenso, cine charro y sólo una de ficheras a lado de Andrés García y Sasha Montenegro, una cinta de la que ella se siente muy orgullosa. Cada quien puede emitir opiniones del trabajo de los artistas, lo que me sorprende es que él hable de ella, porque es un comentario que estaba fuera de contexto", aseguró.

Quien también defendió a Maribel, fue Lorena Herrera, quien dijo que el género del cine de ficheras fue muy importante en su momento y reprobó que Figueroa pusiera en duda la exitosa carrera de la actriz con sus comentarios.

Él no tendría porque demeritar, ella es una persona maravillosa".

Mal comentario

