Arreglan altar de la virgen de Guadalupe

Previo a los festejos del 12 de diciembre con motivo del día de la Virgen de Guadalupe, el altar dedicado a esta imagen religiosa en esta frontera ya comenzó a recibir ofrendas, tales como ramos de flores y veladoras.

La infraestructura ubicada a un costado de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la zona centro, está actualmente con labores de mantenimiento, de pintura, perfeccionamiento de niveles y revisión en general, para evitar cualquier percance con quienes acuden a llenarlo de cartas, fotografías, arreglos florales u otros elementos en muestra de agradecimiento.

Además, también han llegado algunos comerciantes ambulantes, ofreciendo rosarios, cuadros con la imagen de la Virgen, veladoras, estatuas, escapularios y diversas decoraciones.

A 3 días del los festejos, el personal de la parroquia continúa en hermetismo y hasta el momento no se ha revelado cómo se desarrollará el día 12. "Todavía no sabemos cómo se vaya a desarrollar la fiesta de nuestra madre, aún no tenemos nada programado", mencionaron a EL MAÑANA.

Lo último que anunció la Diócesis de Matamoros, es que para prevenir cualquier contagio del nuevo coronavirus se habían brindado instrucciones para cancelar las mañanitas, peregrinaciones y danzas que solían desarrollarse entre el 11 y 12 de diciembre.

Mientras tanto, los fieles católicos esperan recibir instrucciones para no pasar desapercibido este día, al considerarse uno de los más importantes solo por debajo de la navidad.