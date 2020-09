Arrecian protestas en Salud

El poder no se hace para aplastar al más débil sino para construir, por eso estamos aquí en esta lucha y vamos a seguir, no nos vamos a cansar Concepción Romero Hernández, líder de la sección 51

Tampico, Tam.- Trabajadores del Sector Salud realizaron una caravana por calles de Tampico y Ciudad Madero en donde lanzaron consignas en contra de la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, a quien le exigen su renuncia debido a que no los escucha en sus peticiones, y en cambio de eso, los acosa y abusa de ellos laboralmente.

Pidieron al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que los escuche y le hicieron saber que no son sus enemigos sino su fuerza política. En caso de no ser atendidos, amagaron con poner una queja ante Derechos Humanos internacionales.

Fue poco antes de las 10:00 horas que inició la marcha de vehículos por diversas calles de estas dos ciudades.

La líder de la sección 51, subsección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Sector Salud, Concepción Romero Hernández, dijo que no es imposible lo que están pidiendo.

"Sólo pedimos una mesa de diálogo y que él (gobernador) escuche; esas plazas que están congeladas desde hace años, son 150 del Canseco pero en todo el Estado son más de 650 y que le deben no al sindicato porque son bipartitas, mitad para sindicato y la otra mitad para la Secretaría de Salud".

Asimismo, piden que otorguen las licencias Covid que quitaron a trabajadores diabéticos e hipertensos, pues aún enfermos han tenido que regresar a trabajar "y que liberen el movimiento escalafonario que permite ganar más a quien ha estudiado, pues están aceptados desde hace un año pero no les dan el beneficio".

Insisten en cuidar a los vulnerables Requieren hacer un cambio en el decreto que los obliga a regresar a trabajar

Dijo que en el hospital Civil de Tampico Canseco se han enfermado alrededor de 100 trabajadores de la Salud por Covid pero a nivel estado son más de 600 los contagiados.

Otra de las demandas es la basificación de los trabajadores de contrato quienes dijo ganan poco y se exponen demasiado. En esta caravana participaron más de 100 autos tanto de trabajadores del Hospital Canseco así como de personal de la Jurisdicción Sanitaria II, quienes recorrieron calles de ambos municipios pasando por las presidencias de Tampico y Cd. Madero hasta llegar al Centro de Salud en la urbe petrolera.

ACUSAN A MOLINA

De igual forma, Concepción Romero acusó de abuso de poder a la secretaria de Salud, Gloria Molina, toda vez que señala que en una ocasión la funcionaria estatal expuso que los trabajadores de Salud estaban en su derecho de manifestarse dando a entender que no le incomodaba y que así podían seguir.

"Eso es abuso de poder y el poder no se hace para aplastar al más débil sino para construir, por eso estamos aquí en esta lucha y vamos a seguir, no nos vamos a cansar porque nos va a tumbar el hambre, tal vez la enfermedad, pero nos mantiene la dignidad sindical porque sabemos que tenemos la razón y por eso estamos aquí pidiendo al gobernador que tome cartas en el asunto.

"Es una necesidad sentida, una urgencia, un grito de auxilio, no sabemos cuándo va a parar esto, pero el ´ejército´ tiene que seguir luchando; no he sabido que nadie mande a sus soldados a la guerra a morir, sólo pedimos justicia, resguarde a nuestros compañeros vulnerables, nada más", citó por último.