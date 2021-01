Arrecia Covid: otro muerto

Un nuevo deceso por Covid-19 se registró en Reynosa ayer domingo, según información proporcionada por autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a nivel local, lo que elevó a tres el número de muertes por el virus en los primeros tres días del año.

No bajar la guardia en ningún momento, es la recomendación que se hace a la población en general pues el riesgo de contagio continúa prevaleciendo.

Se insiste en la importancia de resguardarse en casa, no salir de ella si no hay un asunto importante que atender y si han de acudir a algún lugar con presencia de personas, siempre portar el cubre bocas, aplicar la sana distancia y la utilización de gel así como el lavado frecuente de las manos con jabón.

Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Coepris, confirmó el fallecimiento de una persona más por coronavirus.

"En tan sólo tres días del nuevo año, ya suman precisamente tres gentes que no han sobrevivido al contagio del Covid-19, por lo que una vez más se insiste a la ciudadanía a no relajarse, a evitar encuentros de más de 10 personas, a protegerse adecuadamente para no llegar a enfermar por el bien de ellas y de sus familias", dijo el funcionario.

La mortalidad causada por el coronavirus en Reynosa sigue estando presente y así lo señalan las estadísticas dadas a conocer de manera oportuna.

El hecho de que haya mucha gente en las calles puede ser sinónimo de pérdida de miedo a la enfermedad, pues no se explica el por qué se esté presentado ese fenómeno.

En céntricas calles de la ciudad se observa una importante cantidad de personas que transitan por ellas de manera tranquila, sin preocupación y temor alguno a pesar de que la pandemia sigue cobrando vidas y que los contagios continúan presentándose en forma diaria.

Sin tomar las medidas precautorias, pueden verse hombres, mujeres y hasta niños en tianguis y en diversos centros comerciales, sin las medidas de protección que señala el protocolo de Salud.

EL REPORTE

En los últimos días se han reportado más menores de edad y jóvenes que se contagian del Covid-19 en Reynosa; desde los dos años de edad, 10 y más.

De acuerdo al reporte estatal: el 02 de enero se reportaron 16 casos nuevos un caso de 16 años, y la mayoría entre 27, 29, 30, 34, 40, 41, 45, 53 y hasta los 64 años de edad, sin fallecimientos.

El 31 de diciembre se reportaron 32 nuevos casos pero en edades de los dos años, 19, 25, a los 73 años de edad, pero con dos defunciones.

El 30 de diciembre fueron: 38 casos nuevos en edades de los 10 años, 17, 18 hasta los 70 años, pero con cuatro defunciones.

De acuerdo a COEPRIS al iniciar la pandemia, se comenzaron a enfermar las personas mayores y fue disminuyendo el porcentaje de edades y actualmente se marca en edad productiva, aunque también hay casos de menores de edad y jóvenes.

Se pide a la población a ser ciudadanos socialmente responsables, usar cubrebocas, permanecer en casa el mayor tiempo posible, mantener una distancia de 2 metros o más con otras personas, lavarse las manos frecuentemente de forma correcta, ventilar todas las áreas de la casa, aplicar el estornudo de etiqueta y evitar saludar de mano, abrazo o beso.

En los últimos días se han reportado más casos de Covid-19 en menores de edad y en jóvenes.