Arrastra Macuspana fallas desde el 2018

Ciudad de México

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) observó irregularidades por varios cientos de millones de pesos en el ejercicio del gasto en 2018, que abarca la administración del priista José Eduardo Rovirosa y los primeros tres meses de la gestión del morenista Roberto Villalpando Arias, lo que llevó al Congreso del estado a reprobar la cuenta pública de ese año.

Villalpando y el Cabildo renunciaron al cargo a principios de mes en medio de acusaciones de corrupción y de un presunto desfalco de 223 millones de pesos.

De acuerdo con información obtenida por REFORMA, el OSFE reportó 366 millones 633 mil 598 pesos que no fueron solventados en 2018; del total, 55 millones corresponden a la revisión de los primeros tres meses de Gobierno de Villapando, es decir, octubre, noviembre y diciembre de ese año.

Sin embargo, es importante señalar que el OSFE no contabiliza todas las irregularidades. Por ejemplo. El órgano revisor señala que no encontró registro contable y presupuestal alguno relacionado con el ejercicio de 12 millones de pesos relacionados con un fideicomiso de luminarias y a pesar de declararlo como no solventada, el OSFE no realiza la cuantificación monetaria del hallazgo.

Otro caso es el pendiente de pago de aportaciones patronales por 5 millones 126 mil pesos que tampoco lo cuantifica, a pesar de que en otra de las observaciones si lo realiza.

Lo mismo ocurre con las cédula de conciliación de ingresos y egresos por 119 millones de pesos que no son cuantificados, a pesar de que en la revisión el organismo lo reporta como una observación no solventada.

En el dictamen aprobado por el Congreso del estado y publicado en el periódico oficial del estado el 27 de noviembre del año 2019 se establece que: "El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en las revisiones efectuadas, ha determinado recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con el incumplimiento de la normativa y deficiencias de control interno".