ARRASÓ EL ATLETISMO

Zennia González Torres se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Municipal del Deporte. La saltadora y velocista fue elegida como la mejor atleta de Reynosa del 2017 que recién terminó, superando en la terna final a los peloteros mundialistas Emiliano Garza e Isaac Miranda. La alcaldesa Maki Ortíz encabezó la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Experimental del Parque Cultural Reynosa, el cual lució a reventar. El profesor Carlos Olvera Reyna, también de la disciplina de atletismo, se llevó el máximo galardón en la categoría de Mejor Entrenador, el beisbolista de la Liga Treviño Kelly, César Monjaras Mata, fue el ganador en la categoría Deportista Infantil y José Luis Mendoza fue reconocido como el número uno en el Deporte Adaptado. La novena de la Liga Treviño Kelly que representó a México logrando el tercer lugar en la Serie Mundial de Williamsport 2017 no iba a pasar desapercibida, los 14 peloteros reynosenses recibieron su galardón especial después de la gran labor en equipo. Otro momento emotivo vino cuando en la pantalla se proyectó un video protagonizado por el portero Edgar Hernández, campeón del Torneo Apertura 2017 en la liga Ascenso Mx con los Alebrijes de Oaxaca, quién dedicó un mensaje a todos los deportistas de su ciudad natal.



Cada uno de los homenajeados, se llevó la ovación y admiración de todos los presentes, además de un bonito reconocimiento, su medalla conmemorativa y un estímulo económico otorgado por el Gobierno Municipal. Entre los invitados de honor apareció el director del Instituto Municipal del Deporte, Jorge Anduiza Pérez, la doctora Patricia Mejía, presidenta del Consejo Consultivo del Deporte, Dalia Nava, regidora de la Comisión del Deporte y Víctor Moreno, ganador del Premio Municipal en el 2016.

“NO ME LO ESPERABA” ZENNIA

Zennia González ha ganado muchas competencias en la pista pero ayer se llevó la más importante fuera de ella. Los nervios eran como estar a centímetros de la meta, perdiendo la carrera, y de pronto dar ese estirón final para ganar la medalla de oro.

“Me siento muy feliz, estaba muy nerviosa antes de que anunciaran al ganador, en realidad no me lo esperaba, he visto que ambos son muy buenos beisbolistas y han ido a competencias muy importantes, eran dos contrincantes muy fuertes, sentí una emoción enorme, algo muy padre”, expresó con una gran sonrisa.

La joven de oro del atletismo reynosense, aseguró que recibir este tipo de reconocimientos hacen que valga la pena todo el esfuerzo realizado durante el año.

“Cada reconocimiento es una motivación extra para seguir adelante, este es muy especial, se lo dedico a mi familia, a mis compañeros de atletismo y a mi entrenador”, señaló.

El Premio Municipal del Deporte es un evento que cada vez toma mayor relevancia, es por eso que pidió a los atletas mayor participación.

“Los diría que lo intenten, que no se queden con las ganas, no sabemos que puede pasar al final”, expresó.

En este 2018 Zennia tiene varios retos pero el más importante es mejorar su marca y lograr el boleto a la Olimpiada Nacional en la disciplina del salto de longitud. Apenas tiene 14 años y un montón de sueños por cumplir.

“Quiero ir no a uno, a tres Juegos Olímpicos”, finalizó.





TUVO SU REVANCHA

En el 2016 el premio como Mejor Entrenador se le escapó de las manos pero el profesor Carlos Olvera siguió trabajando y gracias a eso tuvo su revancha.

“En el premio pasado echamos a volar las campanas antes de tiempo y a la mera hora no se nos dio, hoy estuvimos más tranquilos, trabajando como siempre y en el 2017 obtuvimos tres oros, tres platas y dos bronces a nivel nacional, y eso fue lo que al final nos dio el resultado de que nos reconocieran el trabajo que día con día hacemos con los muchachos”, manifestó el estratega.

Afirmó que ser reconocidos por el Gobierno Municipal al cual representan en cada competencia, es algo que se disfruta más.

“Llevo 11 años en esto, a veces trabajas tanto y ni la palmada te dan, este premio es como esa palmadita para motivarnos, nuevos bríos y vamos a echarle todavía más ganas, gracias a nuestras autoridades, porque en serio que en el momento que yo he solicitado apoyo, cuando estuvo el licenciado Cedillo y ahora Anduiza, a la brevedad atienden y resuelven rápido”, afirmó.

Olvera dijo que aunque se trata de un galardón individual, el éxito es gracias al trabajo en equipo.

“Gracias a Dios, esto es un equipo, los papás, los atletas y su servidor, hacemos un buen engranaje”.

GANADOR. El beisbolista de la Liga Treviño Kelly, César Monjaras Mata, fue el ganador en la categoría Deportista Infantil.

EL MEJOR. José Luis Mendoza fue reconocido como el número uno en el Deporte Adaptado.

NO PASARON DESAPERCIBIDOS. La novena de la Liga Treviño Kelly que representó a México logrando el tercer lugar en la Serie Mundial de Williamsport 2017 recibió su galardón especial.