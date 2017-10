Arrasa incendio con un taller abandonado

Incendio de local que fungió como taller de lavadoras y como fonda ahora abandonada en calle Independencia con 16 de Septiembre, tuvo lugar a las 22:30 horas, acudiendo elementos de Protección Civil y Bomberos a sofocar el fuego, en donde reportan pérdida total.

Pese a lo fuerte del incendio no hay lesionados, ni fatalidades y se desconoce el nombre del propietario.

No obstante lo repentino de la conflagración, no se considera que haya sido un corto circuito, pues el inmueble ya no contaba con el servicio de energía eléctrica, lo que hace sospechar que fue provocado por alguno de los innumerables vagos, alcohólicos y enajenados por las drogas que deambulan por ese punto de la ciudad, cercano a la colonia Cuauhtémoc.