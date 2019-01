Arrasa viral en redes: ¿hacia qué lado escribes la X?

Te pones a escribir una carta, una nota, una idea en tu agenda que se te acaba de ocurrir... pero no te pones a pensar cómo lo estás haciendo. Esta tarea la realizar de forma inconsciente, sin pensar cómo dibujas cada letra y creyendo que la mayoría de la gente lo hace igual que tú. Pues no, cada persona es un mundo, como en todo, y tiene un rasgo diferente.

Letras angulosas, redondas, márgenes, tamaño grande o pequeño, renglones torcidos (no de Dios), cohesión entre ellas... un sinfín de características que dicen mucho de cada uno. Hace unos días una artista americana abrió el debate sobre cómo escribe cada persona el grafema X.

¿Cómo la haces tú?

Sixers Smasey dibujó este gráfico que incluye las ocho diferentes ilustraciones en que una persona podría escribir las dos líneas entrecruzadas que forman esta letra. Así las distingue con flechas y colores que diferencian el orden y la dirección de cada método.

Muchos argumentan que el estilo se debía a si eres zurdo o diestro mientras que otros afirman que era por la forma en la que les enseñaron en la escuela

Mientras compartía el diagrama en su cuenta de Twitter, la creadora preguntó a sus seguidores qué forma preferían, y la cuestión, aparentemente simple, formó un revuelo en las redes sociales. Por ejemplo, los angloparlantes insistieron en que solo hay una forma correcta de hacerlo. Desafortunadamente, nadie parece estar de acuerdo cuál es.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P