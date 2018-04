Arrasa con los Olivier

El musical histórico de hip-hop Hamilton se llevó siete estatuillas, incluyendo Mejor Musical Nuevo, en los premios británicos Olivier de teatro.

La obra de Lin Manuel-Miranda sobre el padre fundador de los Estados Unidos fue nominada en 13 categorías, cifra récord. El show comenzó funciones en Londres en diciembre tras conseguir gran éxito en Nueva York.

El protagonista Jamael Westman recibió una nominación a Mejor Actor, pero perdió ante su coestrella Giles Terera, quien interpreta al enemigo de Hamilton, Aaron Burr. Terera dijo que había sido un gusto colaborar con un elenco tan diverso.

"La diversidad no es una política. Es la vida" dijo.

CAUTIVADOS

Tras bambalinas, el actor británico afirmó que, cuando vio Hamilton por primera vez, supo que era la obra más extraordinaria que había presenciado.

"De vez en cuando, llega un show que mueve las cosas y sale de la esfera del teatro musical".

El impacto de la obra, dijo, es similar al que han tenido antes producciones como West Side Story, Los Miserables y Rent.

Michael Jibson se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto por interpretar al Rey Jorge III del Reino Unido.

Hamilton, cuya banda sonora incluye baladas pop, R&B sexy y batallas de rap, también ganó premios a Mejor Música, Sonido, Iluminación y Coreografía.

NO IGUALAN RÉCORD

Estos siete triunfos no igualaron el récord que estableció Harry Potter and the Cursed Child el año pasado, con nueve estatuillas.

El drama The Ferryman de Jez Butterworth, sobre una familia de Irlanda del Norte que es acechada por su pasado, se llevó tres galardones, incluyendo Mejor Obra, Director (Sam Mendes) y Actriz (Laura Donnelly).

Los ganadores de los premios Olivier son elegidos por un grupo de profesionales y asistentes al teatro.

Durante la alfombra roja este domingo, algunas actrices estuvieron acompañadas por integrantes de grupos feministas y organizaciones que luchan contra la violencia doméstica, como apoyo al movimiento Time´s Up.

BAJO LA LLUVIA. El elenco del musical histórico de hip-hop "Hamilton" desfiló bajo la lluvia, a su llegada a la ceremonia de Los premios británicos Olivier de teatro.