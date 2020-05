Arrasa el Covid-19 estados morenistas

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre los 10 estados con más casos activos están la Ciudad de México, Tabasco, Baja California, Puebla, Morelos y Veracruz, gobernadas por morenistas.

Desde que la pandemia llegó a México, esas entidades siguieron los pasos del Gobierno federal, por lo que no aplicaron restricciones enérgicas hasta cuando el contagio iba en aumento en sus territorios. El 15 de marzo, la Secretaría de Salud ya registraba 53 casos de coronavirus confirmados y 176 sospechosos en el País. De hecho, recientemente, un grupo de científicos --especialistas de universidades y de institutos de salud--, determinó que el contagio comunitario inició la segunda semana de marzo, justo cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Gobernadores realizaban actividades normales y aún no implementaban estrategias para enfrentar el Covid-19. Incluso, en Tabasco, el 16 de marzo, el Gobierno local declaró a la entidad "libre de coronavirus". Sin embargo, el Gobernador Adán Augusto López calcula que él se contagió el 13 de marzo, durante el Día del Notario al que asistieron más de 100 personas, y resultaron varios infectados.

Para el 22 de abril, cuando se anunció la fase 3, la entidad ya ocupaba el segundo lugar nacional en casos activos por cada 100 mil habitantes. En Baja California, en la tercera semana de marzo, cuando el Presidente aún llamaba a los mexicanos a seguir saliendo de casa, el Gobernador Jaime Bonilla también pedía mantener la calma y continuó con sus giras e incluso acompañó a AMLO en su visita a la entidad. Este estado es el tercero con más casos activos, pues registra mil 962 contagios acumulados y 298 fallecidos. La Ciudad de México lidera en muertes (543) y contagios (7 mil) por Covid-19 a nivel nacional. En un pronunciamiento conjunto, las dirigencias locales de PRD, PAN y PRI acusaron al Gobierno capitalino de no comprar de inmediato equipo e insumos médicos con los subejercicios de 2019, no anticiparse ante la saturación de hospitales y no apoyar a pequeñas empresas para reducir la movilidad.

En Puebla, luego de que el Mandatario Miguel Barbosa minimizó la pandemia al asegurar que "los pobres somos inmunes al coronavirus, afecta a los ricos", el estado es el noveno con más casos activos. Al corte del 7 de mayo, reportaba 952 contagios, 333 hospitalizados y 204 decesos. Morelos se convirtió en los últimos días en la segunda entidad con la mayor tasa de contagios por cada 100 mil habitantes. En total tiene 623 confirmados y 77 muertes. Situación similar registra Veracruz, gobernada por Cuitláhuac García, con 872 casos de contagio, más de 300 en las últimas dos semanas, y 83 muertes. Es la sexta entidad con más casos activos.