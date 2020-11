Arrasa Covid-19 sin patrón único

Ciudad de México.

La población vulnerable tiene peor pronóstico al padecer Covid-19; sin embargo, la muerte por coronavirus ha trastocado a todos los grupos de edad y no existe un patrón único de víctimas.

Si bien la mayoría de los fallecidos tenía entre 60 y 69 años, el 64 por ciento son hombres; casi la mitad, 45 por ciento, tenía hipertensión y 89 por ciento ha muerto en hospitales; las características varían en los más de 91 mil decesos confirmados por Covid.

Además, las entidades o municipios que reportan la mayor incidencia en comorbilidades, como obesidad, diabetes o hipertensión, no necesariamente están entre las que registran más decesos por el virus.

Por ejemplo, el municipio con más decesos por coronavirus, a nivel nacional, es Puebla, con 2 mil 335; ocupa el quinto lugar en México en cuanto a demarcaciones con mayor población, y no se encuentra dentro de los primeros cinco lugares con mayor incidencia de los principales males crónicos.

Incluso, no tener alguna comorbilidad no libra de morir por el virus, ya que a nivel nacional el porcentaje de las defunciones confirmadas que no padecían este tipo de enfermedades es de 26 por ciento.

Mauricio Rodríguez Álvarez, especialista de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para Covid-19, refirió que no sólo las características de la población, sino su contexto y medidas aplicadas por las autoridades influyen en el comportamiento de la pandemia.

Por ello, dijo, métodos como el semáforo epidemiológico califican distintos aspectos, y hasta en un mismo estado se pueden observar diversos resultados.

"Cada entidad, cada Gobierno estatal tiene las facultades para determinar, aplicar y llevar a cabo las acciones locales que considere convenientes. No hay un componente", explicó.