Arrasa COCO

Los Ángeles, California

La cinta animada "Coco" se convirtió en la máxima ganadora de la 33 entrega de premios Imagen, que reconocen a lo mejor de la actuación y producciones hechas por latinos en Estados Unidos.

La cinta de Disney-Pixar, basada en la expresión cultural mexicana sobre el Día de Muertos, ganó el premio de mejor película, mejor director y logros creativos durante la entrega celebrada en el hotel JW Marriot, en el centro de Los Ángeles.

NOTA DE AMOR A MÉXICO

El diseñador de personajes de la película, Alonso Martínez, señaló que "comenzamos 'Coco' con una cosa simple: una nota de amor a México, por toda la belleza de la gente, las tradiciones y la profundidad del amor que hay dentro de México".

Anthony González, quien interpretó al joven guitarrista Miguel en la película, compartió sus esperanzas de que la historia de "Coco" pudiera continuar ahora que Miguel puede abrazar abiertamente sus inclinaciones musicales, ya sea un espectáculo teatral, una adaptación de acción en vivo, o una secuela.

QUIEREN SECUELA

"Si hubiera una posibilidad, me encantaría. Espero que haya una secuela incluso si no estoy en ella. Me encantaría ver más sobre Miguel, qué está tramando, qué está haciendo. Quiero saber sobre su relación con su nueva hermanita", dijo González.

Más tarde, González acompañado del trío "Ellas" realizó una interpretación de "Remember Me" la ganadora de mejor canción original en la pasada entrega del Oscar.

La ceremonia, fundada en 1985 por Norman Lear, busca alentar y reconocer representaciones positivas de los latinos en los medios, y la actriz y cantante Rita Moreno explicó que está contenta de que Hollywood finalmente se esté despertando y realizando películas culturales como "Coco" y "Crazy Rich Asians".

OTROS GAlARDONADOS

Otros grandes ganadores de la velada fueron "The Long Road Home", que ganó el mejor programa de horario estelar - especiales, películas y miniseries, mejor actor de reparto - televisión para Jorge Díaz, mejor actor - televisión para E.J. Bonilla y "Station 19", que ganó el mejor programa de horario estelar - drama.