Arrancan risas y carcajadas

Anoche se presentó con éxito en el Teatro Principal del Parque Cultural la puesta en escena ¿Por qué los Hombres Aman a las Cabronas? con un elenco de primera Betty Monroe, Gabriel Soto e Irina Baeva quienes en conjunto arrancaron risas y carcajadas del público asistentes.

Esta divertida obra ofreció dos funciones en Reynosa en las cuales la mayoría del público fue femenino pues con su reciente participación en la telenovela “Caer en tentación” Gabriel Soto fue quien más acaparó la atención y las miradas, aunque su personaje no merecía ni los piropos.

LECCIÓN DE EMPODERAMIENTO

¿Por qué los Hombres Aman a las Cabronas? es una obra que ofreció a los espectadores da una lección de cómo empoderar a la mujer en una relación de pareja, el no permitir que se sobre pasen con ella a pesar de haber amor de por medio, pues fue así como Dulce Irina Baeva, lo manifestó toleraba todo con tal de que su reciente pareja no se fuera de su lado Gabriel Soto que dio vida a Jorge, un patán engreído que por ser apuesto piensa que todo se merece y es cuando llega Betty Monroe que es Bárbara la amiga de Dulce y le da unas lecciones de dignidad, pero sobre todo de empoderamiento diciendo que ¡ya basta! de ponerse de tapete, que no ceda a todos los caprichos de su novio y ahí empieza la aventura, por cierto muy divertida.

EL GALÁN

DE LA NOCHE

Está comedia teatral llegó bajo la producción de Rubén Lara, basada en el libro de Sherry Argov; cabe mencionar que de principio a fin Gabriel Soto fue ovacionado por el público, las damas asistentes festejaron cada una de las cosas que decía, pese a que su personaje es un patán hecho y derecho, pero no siempre estuvieron de su lado, obvio el público masculino apoyo todo lo que el galán hacia dentro de su papel, pero el mensaje de la obra dejo claro que no se deben permitir por ningún motivo ningún tipo de abuso, ni físico, ni psicológico, ni verbal, la mujer debe siempre levantar la cabeza y exigir un trato justo.

En esta ocasión la obra cumplió su cometido divertir, pero pudo haber sido más nutrido el público, por lo que se exhorta al público a apoyar el teatro, pues de otra manera en breve nos quedaremos sin esta expresión artística, pues si el público no asiste los productores no vendrán más a Reynosa.