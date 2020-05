Arrancan ciclo en el temporal

Río Bravo, Tam.- La zona de temporal, en el norte de Tamaulipas, a diferencia de la de riego, finiquitó totalmente las cosechas, en donde casi la totalidad fue de sorgo, por lo que los productores de esa zona ya preparan sus parcelas de nuevo.

Así lo dijo el comisariado ejidal, Herón Garza, quien explicó que en ese sector ya "empezamos el ciclo 2020-2021, volvemos a enterrar nuestro dinero con la esperanza de que el próximo año recogeremos buenos rendimientos en nuestra cosecha.

Todos los agricultores somos de buena fe, al momento que depositamos la semilla en la tierra, nos ponemos en las manos de Dios", pues hay que recordar que "si el campo no produce, la ciudad no come", aseveró.

Tanto en ese ejido, como en general en el Distrito 010 de Temporal, los productores ya iniciaron con la preparación de tierra, con la rotura en las parcelas, el rastreo y "subsueleo".