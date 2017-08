Arranca filmación de Godzilla en la CDMX

Cd. de México.- Las primera escenas de la nueva película de Godzilla que se filmaran en la Ciudad de México arrancaron hoy en el Centro Histórico.



El perímetro que comprende las calles de Correo Mayor, República de Guatemala y Soledad fueron bloqueadas y resguardadas por 50 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública.



En la Calle de Moneda y General Emiliano Zapata, un grupo de 600 extras corrieron con la zona simulando una estampida de personas que trataban de resguardarse de la bestia.



Varios curiosos trataron de escalar los muros de madera que se colocaron para tapar la visibilidad, pero ante su fracaso, optaron por mirar de reojo por pequeños huecos y algunos subieron postes de luz con la intención de tener una mejor vista del panorama.



Algunos fanáticos del monstruo japonés acudieron al zócalo con el objetivo de ver algo relacionado a su personaje favorito, pero se fueron decepcionados.



"Vine porque me dijeron que estaban grabando la película y a mí me gusta mucho Godzilla desde que era niño. He visto la mayoría de sus películas y me emociona que ahora por fin llegue a la Ciudad de México", expresó Oscar Porras quien llegó acompañado de su monstruo de juguete.



La producción de la película del director Michael Dougherty permanecerá tres días en la Ciudad y se prevé que se estrene en 2019.