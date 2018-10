Arranca voto anticipado. Abren urnas desde las 7 de la mañana

McAllen, Tx. - Las elecciones en el estado serán el 6 de noviembre, pero muchos no tienen que esperar hasta ese día y votar antes sobre las reñidas contiendas entre demócratas y republicanos.

Este período se extiende desde hoy lunes y hasta el viernes 2 de noviembre para toda aquella persona que desea votar antes de la elección de medio término, que será el 6 de noviembre.

Podrán emitir su voto tanto en persona como por correo.

Con un padrón de más de 362 mil 800 electores registrados, el Departamento de Elecciones del condado de Hidalgo ha instalado 32 casillas para facilitar la participación cívica y emitan su voto adelantado.

El listado completo de los horarios y ubicaciones de casillas para la el voto anticipado, o bien sobre las formas de identificación validas para emitir el sufragio puede encontrar en el sito www.hidalgocounty.us/Elections-Department.

“Para poder votar, debe traer una identificación con foto u otra forma aceptable de identificación”, recuerda Yvonne Ramón, Administradora de Elecciones en el Condado de Hidalgo. “Durante la votación temprana, los votantes registrados pueden emitir su voto en todo el condado, en cualquier precinto”.

Desde este lunes las urnas en Condado Hidalgo abren a las 7:00 horas, en los condados Willact y Starr a las 8:00, y el Condado Cameron a las 9:00 horas.

-

¿Quién puede votar?

Los ciudadanos estadounidenses que tengan 18 años o más el día de las elecciones y que:

>No hayan sido condenados por delitos graves.

>Si cumplió su condena provisional y completó su periodo de libertad condicional sí puede sufragar.

>No hayan sido declarados como incapacitados mentales por un tribunal.

>Los residentes permanentes no pueden ejercer el derecho al voto.

>¿Qué documentos hay que llevar a las urnas?

>Los votantes deben presentar una de las siguientes formas de identificación con foto:

>Licencia de Conducir de Texas expedida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS)

>Certificado de Identificación Electoral de Texas expedida por DPS

>Tarjeta de Identificación Personal de Texas expedida por DPS

>Licencia para Portar Armas de Fuego de Texas expedida por DPS

>Cédula de Identificación Militar de los Estados Unidos con fotografía

>Certificado de Ciudadanía de los Estados Unidos con fotografía

>Si tienes entre 18 y 69 años la identificación no debe tener más de 4 años de vencida.

>Si tienes más de 70 años, no hay límite en la fecha de expiración siempre y cuando todo lo demás sea válido, señala votetexas.gov.

>El periodo de votación temprana será del lunes 22 de octubre al viernes 2 de noviembre.

>Quienes quieran ejercer su voto pueden hacerlo en "cualquier lugar de votación" de su condado.

>Para votar a través del sitio web de la Secretaría de Estado de Texas o al visitar www.votetexas.gov/es/.

-

Estudiantes harán que su voz se oiga en urnas

Destacando la importancia de votar, el senador Eddie Lucio Jr. desafía a estudiantes a hacer que su voz se oiga en las urnas, independientemente de la afiliación del partido.

Atendiendo una invitación de la Asociación de Gobierno Estudiantil en South Texas College, el senador demócrata aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de votar antes del Día de las Elecciones el 6 de noviembre.

Los representantes de la SGA de tres campus de STC, incluyendo Pecan, Mid Valley y el condado de Starr, tuvieron la oportunidad de hacerle a Lucio preguntas centradas en los problemas actuales.

"Si participamos en el proceso electoral, podemos vivir para ver el mundo en el que realmente queremos vivir. Mi intención hoy es asegurarnos de que esta generación sea la que arme el rompecabezas en este gran país”, dijo Lucio. “Estamos en esto juntos, todos nosotros, no solo aquí en el Valle o el estado de Texas, sino en todo el país. No deberíamos pelearnos unos con otros, y no debería haber divisiones".

A menudo llamado "padre" del South Texas College, Lucio introdujo la legislación que exigía la creación de STC en 1993. El Proyecto de Ley del Senado 251 solicitó la creación de una universidad para servir a los condados de Hidalgo y Starr. En junio de ese año, la gobernadora de Texas Ann Richards firmó la legislación que crea el South Texas Community College, convirtiendo el antiguo campus de Texas State Technical College en McAllen en un colegio comunitario que sirve a los condados Hidalgo y Starr.

Desde entonces, STC ha visto un crecimiento constante en su inscripción de poco más de 1 mil en 1993 a más de 34 mil estudiantes para el 2017.

"Me gustaría dejarles este fuerte mensaje, que espero los inspire, así como yo me he inspirado en otra personas ", dijo Lucio a los asistentes. "Lo importante es respetar de dónde venimos, quiénes somos, respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás".

RETA. Senador Eddie Lucio desafía a estudiantes a votar.