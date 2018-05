Arranca Tri Sub 21 aventura en Toulon

Aubagne, Francia.

Con un equipo plagado de futbolistas con experiencia en Primera División, el Tri Sub 21 debuta hoy sábado en el Torneo Esperanzas de Toulon ante Qatar.

Marco Antonio Ruiz, técnico de este representativo, reconoció que hay exigencia mayor al contar con elementos como Jonathan González, César Montes, Diego Lainez y Roberto Alvarado, que ya recorren las canchas del Máximo Circuito mexicano.

"La obligación que tenemos es de tratar de conseguir las metas y los objetivos que nos planteamos en Selecciones Nacionales que es ser siempre protagonistas, son jugadores que conozco desde hace muchos años y que me da gusto que ya tengan experiencia en la Máxima Categoría", explicó el "Chima".

"Pero la responsabilidad sigue siendo la misma, no me presiona, al contrario, me emociona, me motiva y si me ocupa mucho que esos jugadores, que llegaron de último momento, puedan ser de utilidad y se acoplen rápido a lo que pretendemos nosotros como equipo".

Esta Selección Mexicana sabe que debe ganarle a Qatar porque después se medirán a Inglaterra (martes), y a China (viernes), equipos con los que comparte el Grupo A de la competencia.

El Tri vivirá su participación 24 en este torneo, para ser el segundo país que más veces ha disputado este campeonato, sólo detrás del anfitrión Francia.