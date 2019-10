Arranca tercer fase de "Se Busca"'; enlistan a 10 nuevos objetivos

Hidalgo, Tx.

La campaña de Seguridad y Prosperidad "Se Busca"; presentó este martes una lista actualizada de objetivos criminales prioritarios que operan en ambos lados de la frontera de Tamaulipas y Texas.

El Gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, junto con autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta de esta región del sur de Texas, que agrupa a cerca de una decena de agencias federales y estatales estadounidenses, presentó esta nueva fase del programa originalmente lanzado en junio del 2018.

El programa consiste en la difusión, en ambos lados de la frontera, de un alista de diez objetivos prioritarios y la promoción de números telefónicos para que la comunidad realice denuncias de manera anónima.

Los números telefónicos han recibido más de 300 denuncias anónimas. Siete de los primeros diez objetivos han sido detenidos.

"Este ha sido un programa sumamente exitoso, es único a nivel nacional, y tiene como finalidad poder trabajar de la mano con las agencias de Homeland Security y el Gobierno de Tamaulipas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en ambos lados", dijo García Cabeza de Vaca.

Especialmente, agregó para "poder ubicar a todas aquellas personas violentas que han generado problemas en nuestros países".

Austin Skero, Subjefe del Corredor del Sur de Texas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, destacó la participación del Estado de Tamaulipas en la aprehensión de objetivos prioritarios gracias a este programa.

"Como resultado, siete de los diez objetivos identificados el año pasado ya han sido detenidos y permanecen tras las rejas", dijo.

"Notablemente, seis de esos siete objetivos fueron detenidos del lado sur de la frontera gracias a la diligencia y trabajo duro de nuestros aliados en México".

Debido a los resultados observados en el Valle , la iniciativa "Se Busca" será expandida a sectores adicionales de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera entre México y los Estados unidos.

El Congresista Henry Cuellar subrayó la voluntad del Gobernador García Cabeza de Vaca, con iniciativas como esta que han arrojado resultados importantes para la sociedad de ambos lados de la frontera entre Tamaulipas y Texas.

"Es un placer trabajar con una persona tan innovadora y creativa como el Gobernador de Tamaulipas quien asistió por su iniciativa a Washington D.C. para reunirse con el Senador John Cornyn y con otros Senadores, Diputados Federales y funcionarios de la administración federal para asegurarse de que Washington sepa que somos socios con la voluntad de asegurar la frontera. Quiero agradecer por asistir allá".

Las fotografías de diez objetivos prioritarios, que tienen delitos en uno o los dos países, serán colocadas en 11 cruces internacionales entre Texas y Tamaulipas.

Debido a que se ha identificado que tienen más de un alias o nombres falsos, no serán revelados sus nombres.

En la campañas intervienen las siguientes agencias federales y estatales de los Estados Unidos: Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services, Federal Bureau of Investigations y Texas Department of Public Safety.

Los números telefónicos de denuncia anónima son 1-800-863-9382 y por medio de mensajería Whatsapp, 956-295-0887.