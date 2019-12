Arranca rodaje

La serie de Showtime basada en el videojuego de la Xbox ´Halo´ comenzó su rodaje.

Creada por Kyle Killen (Mind Games) y prevista para 2021, esta ficción seguirá los pasos del soldado John-117, inmerso en una guerra entre la humanidad y una violenta raza alienígena.

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de la franquicia se confirmó la noticia, la cual fue secundada por John Junyszek, community manager de la desarrolladora 343 Industries.

"Por lo poco que he podido ver de momento, parece increíblemente prometedora. Los miembros del estudio han estado trabajando mano a mano con nuestros socios", dijo Junyszek. "Incluso tenemos a Kiki Wolfkill, jefa transmedia, y a Kenneth Peters, guionista de la franquicia, juntos en Budapest ahora mismo".

EN LAS REDES

Wolfkill subió a sus redes una imagen de una de una silla con el nombre de Halsey, uno de los personajes principales de Halo.

En los videojuegos, la Dr. Catherine Halsey es la creadora de la inteligencia artificial Cortana que siempre acompaña al personaje principal, el supersoldado y Jefe Maestro John-117.

En sitio Deadline se publicó información que sugirió que tanto Halsey como Cortana serían interpretadas por Natascha McElhone (Californication).

McElhone se uniría así a un reparto encabezado por Pablo Schreiber (Orange Is the New Black) y formado por Bokeem Woodbine, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Natasha Culzac y Shabana Azmi.