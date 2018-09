Arranca reflexiva historia

Ciudad de México

De acuerdo con la Organi­zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el pri­mer lugar en embarazos de adolescentes, motivo por el cual la Secretaría de Educa­ción Pública (SEP) y Canal Once se unieron para crear una ficción que alerte a los adolescentes y a sus padres sobre esta problemática.

A través de la miniserie de seis episodios, Niñas prome­dio, se intentará generar con­ciencia basándose en hechos reales y contando en la direc­ción con Mafer Suárez, quien señala que fue por esta expe­riencia que considera que los adolescentes se encuentran solos y no tienen con quien compartir sus vivencias, sobre todo de sexo.

Sabía del tema, pero no había profundizado en él, aunque todos tenemos a al­guien cerca. Cuando me llegó el guión de Ximena Escalante, con quien he trabajado, me pareció que tenía una razón muy poderosa, que es hablar­le a la gente del país de una manera emocional, más allá de las cifras y las realidades, si uno no lo aborda de una ma­nera emocional no se puede hacer nada más allá de los es­fuerzos que hagan las autori­dades, hay que hablar con los padres y los jóvenes", dijo en entrevista.

De acuerdo con Suárez, la mejor manera de comuni­carle a la gente lo grave de la situación es a través de la fic­ción, que logre ser lo suficien­temente emocional para que haya una identificación.

Cuando logras tocar fi­bras, las cosas cambian. Le apostamos a eso, se fue dan­do y encontrarme con ac­tores tan jóvenes ha sido de las mejores cosas de la vida. Me cambiaron la perspectiva sobre la gente joven y concluí que los hemos abandonado, como padres de familia, como instituciones y como socie­dad. Los enchufamos, están solos y ¿quién es el internet?, no es nadie. Los dejamos so­los, no porque deban tener compañía, sino solos de ideas, de aspiraciones, de con quién compartir sus dolores", indicó.