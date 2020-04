Arranca Play on Fest

Ante poco más de 44 mil personas, Play on Fest arrancó este viernes la serie de conciertos que estará transmitiendo en vivo para recaudar fondos para combatir el Covid-19.

A través de YouTube, el evento musical acaparó la atención de miles de usuarios que se conectaron para presenciar el espectáculo que comenzó con Ed Sheeran.

"Quiero tocarles una de mis canciones favoritas, más bien creo que es mi canción favorita", expresó el cantante para dar lugar a "Perfect".

Mientras sus seguidores no dejaron de enviarle mensajes de agradecimiento y emojis en forma de corazón.

"Es sorprendente, muchas gracias. Al fin puedo ver un concierto tuyo", escribió un usuario en la plataforma.

Sheeran continuó con otros temas como "Thinking Out Loud" y "Shape of You", los cuales interpretó en Austin City Limits 2017.

Una vez terminó su concierto, Anne- Marie tomó su turno con su show Pukkelpop 2019.

Organizado por la productora musical Warner Music y las Naciones Unidas, el evento servirá para apoyar el fondo de respuesta solidaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante tres días, el festival contará con los espectáculos de diferentes artistas como Bruno Mars, Cardi B y Coldplay para la recaudación de fondos.