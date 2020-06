Arranca operativo en puente

"Se trata de un tema de salud, me parece bien y tendremos que respetar los reglamentos". Miguel, visitante.

Cuadrillas de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) y de la Policía Estatal rodearon los ingresos y salidas del puente, verificando que en los vehículos existiera un máximo de dos pasajeros, con cubrebocas, motivados por una cuestión esencial y de preferencia sin menores a 18 años ni mayores a 60.

El arranque sorprendió a los extranjeros, en su mayoría provenientes del Valle de Texas, generando reacciones en contra y a favor.

"A muchos podría parecerles exagerado pero no es así, porque se trata de un tema de salud, me parece bien y tendremos que respetar los reglamentos", mencionó Miguel, visitante extranjero.

Los ocupantes del vehículo son sometidos también a pruebas de temperatura, además de ser cuestionados sobre sus viajes recientes y probables síntomas del coronavirus.

En cuanto a las restricciones del doble no circula, los extranjeros deben apegarse a las prohibiciones conforme al calendario, quedando prohibidas el lunes las placas con terminación 0 y 1, el martes con 2 y 3, miércoles con 4 y 5, jueves con 6 y 7, mientras que el viernes con 8 y 9.

DEBEN REGRESAR

Aquellos que no porten cubrebocas o que no comprueben ante las autoridades que su permanencia en Reynosa es motivada por algo esencial, son obligados a regresar, a través de un carril exclusivo que se delimitó sobre el Puente Reynosa-Hidalgo, vigilado por elementos de seguridad.

EL MAÑANA fue testigo del regreso de por lo menos seis unidades en menos de 30 minutos, por traer menores, alegar visitas familias o carecer de cubrebocas, aunque en horas fueron decenas los retornados.

"Venía a visitar a un familiar que está enfermo, me traje a mis hijos porque no tengo con quien dejarlos, no sabía del operativo", mencionó Mariela, visitante extranjera.

Mientras que la circulación para aquellos conductores que buscan llegar a la zona centro o salir a través del Bulevar Miguel Alemán estaba restringida, por lo que deberán buscar rutas alternas.

Sólo de 10 am a las 13 horas

Las revisiones a las que serán sujetas los extranjeros que arriben a Reynosa a través de un vehículo, solo permanecerán unas horas, fijando el horario en base a los movimientos en los Puentes Internacionales.

Personal que participó en los operativos a cargo de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) declaró a EL MAÑANA que será de 10:00 a 13:00 horas.

"A nosotros nos dijeron que solo estaríamos durante ese periodo, por lo que nos retiramos, también seguimos instrucciones".

Pese a que ayer arrancaron las revisiones, a las 14:00 horas ya no había elementos de la Policía Estatal, ni del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), por lo que el paso estaba libre.

De acuerdo a la información, las revisiones se reinstalarán sin aviso previo.

Por lo pronto, los conductores extranjeros circulan sin portar cubrebocas, con menores y personas de la tercera edad, sin comprobar que su arribo a esta frontera se hace motivada por cuestiones esenciales.

En Reynosa sumaban al cierre de sección más de 200 casos positivos de Covid-19, con 53 pacientes recuperados y 8 defunciones.

A las 14:00 horas ya no había filtros, el personal se retiró y los conductores circularon sin ninguna restricción.