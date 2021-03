Arranca la vacunación en Azcapotzalco

En el inicio de la vacunación contra el Covid-19 en la alcaldía Azcapotzalco, persiste la insistencia de personas que habitan en otros municipios del país que quieren recibir el biológico con comprobantes de domicilio de sus familiares, o no tienen una identificación oficial, principalmente credencial de elector, para demostrar su residencia.

Lo mismo ocurre en la alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con la secretaria de Salud del gobierno capitalino, Oliva López: "Ahí tenemos el fenómeno de que muchas personas de Huixquilucan y de Naucalpan con hijos que viven en Miguel Hidalgo o familiares, tratan de vacunarse en Miguel Hidalgo. La idea sería que se respete el lugar de residencia, es muy importante, para no desplazar a otros", dijo en entrevista con Proceso.

Durante el recorrido que la funcionaria realizó en la Unidad Macro Vacunadora instalada en el estacionamiento de la Arena Ciudad de México, alertó: "si viene gente que vive en otro lado, consigue un comprobante de domicilio y se cuela, desplaza a una persona residente. A todos les va a llegar la vacuna, solo es cosa de tener un poco de paciencia".

COLOCAN UNA CARPA

A pocos metros de la puerta G1 del inmueble ubicado sobre la avenida Las Granjas, fue ubicada una pequeña carpa en donde, alrededor de las 10:00 horas se formó una fila de más de 20 adultos mayores que esperaban la atención de mujeres con distintivo de "Servidores de la Nación", para que les revisaran si alguno de sus documentos servía como comprobante de residencia en Azcapotzalco y, con ello, recibir una ficha y, luego, la vacuna.

Ahí estaba una mujer de apellido Avilés, a quien le tocaba hoy, pero no llevaba su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) porque, dijo, "no la tramité a tiempo". Llevaba su licencia de conducir, la credencial de un deportivo y otros documentos no oficiales, pero ninguno convenció a la "servidora de la nación" que atendía el "Módulo".