Arranca jornada gratuita de vacunación contra la rabia

Río Bravo.

Este martes enfocado a cuando menos más de 20 colonias, inicio jornada gratuita de vacunación contra la rabia canina-felina en el módulo de salud establecido en la Monterreal, que se extendió a domicilio es decir casa por casa.

Notificados con toda anticipación importante número de personas acudieron con sus mascotas para la aplicación de las dosis que estuvieron a cargo de la directora del módulo, doctora Carla Herebia, así como personal del departamento antirrábico correspondiente a la jurisdicción sanitaria número X, y del módulo de salud.

A efecto de que se aplicara la mayor cantidad de vacunas posible, parte del equipo asignado realizó un recorrido casa por casa a fin de inmunizar la mayor cantidad posible de canes y mininos.

"Me parece muy bien que hayan traído hasta acá la jornada de vacunación contra la rabia, porque en mi caso no pude ir hasta allá al gimnasio porque en primer lugar no tengo dinero, y en segundo mi perro está muy grande como para llevarlo en pesera, pero además porque la vacuna no me costó un solo peso", expresó don José Martínez, residente de la colonia.