Arranca Foro de Medios de Comunicación China-América Latina en Argentina

Buenos Aires.

El Foro de Medios de Comunicación de China y América Latina y el Caribe, organizado por la Agencia Xinhua y en el que participa Notimex, comenzó hoy aquí con un llamado a reforzar la cooperación informativa como una manera de apostar por el multilateralismo.

"Hoy enfrentamos el desafío del desarrollo pacífico en el mundo y profundizar la cooperación es muy importante a pesar de la gran distancia geográfica", afirmó Jiang Jianguo, subdirector del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China.

Frente a representantes de 200 medios de la región, el funcionario recordó que el presidente chino Xi Jinping ya visitó América Latina en tres ocasiones y además vendrá a la Cumbre del G20 que se realizará la semana próxima en Buenos Aires, en donde cumplirá una visita de Estado que también incluirá a Panamá.

"Es un buen inicio para seguir profundizando la amistad entre ambas regiones, hemos logrado grandes avances en la relación de medios de comunicación, pero tenemos que trabajar conjuntamente para enfrentar el nuevo desafío de la cooperación entre China y América Latina", afirmó.

Jiang agregó que gracias a los esfuerzos en la cooperación, la importancia de la imagen de China sigue aumentado en el escenario internacional, y a su vez, el país asiático le presta cada vez mayor atención a los medios latinoamericanos.

"El presidente Xi ya dijo que hay incertidumbre, por eso la cooperación es muy importante para unificar fuerzas y defender el multilateralismo, proteger intereses de países en desarrollo. Nuestro presidente defiende la construcción de un destino común", explicó.

En esta época, advirtió, "debemos seguir defendiendo la globalización. No queremos una cerradura, queremos cooperación, no contradicción; comercio, no guerra comercial; desarrollo, no pobreza y defender una economía mundial abierta".

Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, señaló que este encuentro es una muestra clara de cómo la cooperación, el diálogo y el entendimiento se deben cimentar en hechos concretos.

Al precisar que esta es la tercera edición de un Foro que ya se realizó en Santiago de Chile (2016) y Beijing (2017), el funcionario argentino explicó que es una oportunidad para fomentar la comprensión el diálogo y la comunidad de destino común.

"China y América Latina tienen un enorme diálogo que ha crecido bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, en intercambio comercial y de diferente tipo, ahora llegó el momento de profundizar el diálogo entre los medios, en la construcción de un destino de paz compartido", afirmó.

Lombardi añadió que "tenemos mucho para intercambiar, el desarrollo tecnológico de Xinhua es líder en el mundo. Uno no puede pensar que haya diálogo sin plataformas para el diálogo entre gente que puede pensar parecido o diferente, lo importante es encontrar este mecanismo".

También consideró que es muy importante que este Foro suceda en vísperas de la realización de la Cumbre del G20, porque "los argentinos estamos enormemente confiados en una asociación estratégica integral con China" y anticipó que Xi y el presidente Mauricio Macri firmarán múltiples acuerdos de cooperación.

"En momentos en donde el multilateralismo parece ser cuestionado es más importante que nunca reafirmar la visión multilateral, es un hecho clave para la soberanía de nuestros países y en particular para países más pequeños que integramos la comunidad de América Latina y el Caribe", dijo.

En su turno, el presidente de la Agencia Xinhua, Cai Mingzhao, presumió el "vigoroso desarrollo" que ha tenido el intercambio de los medios de China, América Latina y el Caribe.

Subrayó, además, el crecimiento de la agencia china, ya que actualmente cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo, en las que trabajan más de cuatro mil periodistas que producen más de siete mil noticias en varios idiomas que son consumidas por 17 mil usuarios a nivel global.

Entre los avances de Xinhua, Cai destacó los servicios de videos cortos, el desarrollo del primer presentador virtual de noticias, la "nube en vivo" que hace transmisiones diarias y las capacitaciones que ofrece a periodistas latinoamericanos y caribeños para realizar reportajes en China.