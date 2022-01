Arranca Eva Cedeño el 2022 ¡Soltera y en TV!

La sonorense está de vuelta como protagonista de telenovela en la historia producida por Angelli Nesma, donde comparte créditos con Gabriel Soto y Andrés Palacios.

"Yo criticaba mucho a la gente que decía: enamorada de mi trabajo, no voy a decir eso, pero estoy en ese proceso que dicen: ámate a ti mismo. Que todo mundo cree que es una cosa muy sencilla, pero la neta es que nadie nos enseñó", señaló Eva, quien en la telenovela que se transmite a las 18:30 por Las Estrellas interpreta a Abril una mujer casada que se enamora de otro casado.

SU GRAN META

"Estoy en este proceso de amarme, aceptarme, cuidarme, quererme y mimarme. El amor propio es una montaña rusa, yo estoy tratando que este 2022 mi meta número uno sea atenderme a mí, cuidarme, ver por mí y satisfacerme a mí".

Su noviazgo con el hermano de la actriz Fernanda Castillo duró dos años y fue en junio del 2021 decidieron terminar.

Aseguró que en la actualidad incluso son amigos.

Tras separarse de su pareja, se especuló sobre una posible relación de pareja con Mane de la Parra, su compañero de la telenovela ¿Qué Le Pasa a mi Familia?

"De que hubo mucho güiri güiri y guara guara, pero nada que ver. Al contrario. (A Mane) lo amo, lo adoro, es un gran amigo, pero yo soy amigo de sus parejas".

La actriz de 32 años aclaró que nunca andaría con el ex de una amiga y ese es el caso del actor.

"Soy esa amiga que le ayuda, platica con la novia o con la que está saliendo. Mane ha sido novio de amigas mías, entonces para mí es intocable, no hay manera en la que yo lo pueda ver con otros ojos. Tengo códigos de vida".

"Por pendeja (tengo esos códigos)", agregó sonriendo, "pero sí trato de regirme con esa ley de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Tengo un rollo feminista muy clavado, habiendo tantos peces en el mar ¿por qué voy a andar con el ex de una amiga? pudiendo andar con un europeo, guapísimo, talentosísimo".