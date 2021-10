Arranca el programa de prótesis gratuitas

Si le hace falta dinero al DIF para este programa el presidente municipal con mucho gusto va a apoyar este tipo de programas". Eduardo Abraham Gattás Báez, alcalde de Victoria

"Es un programa pionero en México por sus características, estamos hablando de que el doctor Víctor – Manuel Ribera Hernández – tiene una especialidad fuera del país y está haciendo prótesis a la medida con color, peso y con textura", reveló el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, "es una ayuda totalmente importante para cualquier mujer que haya sufrido de una pérdida de un órgano, es un programa muy importante que va a ser gratis".

Esta actividad viene dentro del marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama – del 19 de octubre –, en este mismo sentido fue instalado un módulo de información en la Presidencia Municipal para la prevención de este tipo de cáncer en donde se estará atendiendo a las personas interesadas que visiten el Ayuntamiento, esta enfermedad es la cual es la principal causa de muertes a nivel mundial.

"Estamos levantando el censo, está abierto a todas las victorenses que sufran de esta pérdida, pueden hacer una solicitud, posteriormente el doctor les hace medidas porque no es una prótesis universal, no es grande, mediana y chica, es una prótesis donde el doctor mide, pesa, ve colores, texturas y es casi idéntica, vale la pena y son totalmente gratuitas", aunque no reveló el monto que será destinado para este programa, el alcalde victorense señaló que en caso de que la demanda supere las capacidades del DIF municipal, la Presidencia apoyará con sus propios recursos.