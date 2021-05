Arranca con éxito

Esto impacta a varios personajes de la historia, como a Helena, que pierde a su hermano en el accidente, y a Héctor, cuya hermana sobrevivió al mismo pero con serias heridas.

Héctor (Osvaldo), conoce a Helena por casualidad en el aeropuerto, y por cosas del destino les toca vivir la desesperación por el accidente. Es así como nace la atracción entre él, que es un conductor de taxi y la diseñadora.

En entrevista Osvaldo comentó cómo fue acercarse a este particular personaje.

"Esta novela es muy familiar, mi personaje se llama Héctor, es un taxista que tiene una hija de 10 años, su esposa murió y desde entonces él no ha experimentado el amor otra vez. Es del tipo de persona que apoya la familia, se parece mucho a mi papá en la vida real", comentó.

Sin decirle a su padre, el actor tomó algunos aspectos de él para el personaje, como el cuidar a su gente, pero también se fue al barrio para crearlo.

"Héctor está limitado económicamente, él vive en su casa, tiene una hija y muchas responsabilidades, en el lado amoroso no ha tenido la gran oportunidad de conocer mujeres, eso también me pasó a mí cuando me separé alguna vez. Hay cosas que me han pasado a mí y que le han pasado al personaje. Lo que sí es muy diferente es la manera de hablar, mi personaje habla muy diferente a mí".

Entre ellos dos se interpondrá otro personaje, el de Patricia Manrique (Martha Julia), quien desde el momento en el que lo ve, queda impactada por él.

"Diseñando tu amor" se transmite de lunes a viernes a las 16:30 por Las Estrellas y cuenta con las actuaciones de Juan Diego Covarrubias, Ana Belena, Sergio Goyri, María Sorté y Norma Herrera.