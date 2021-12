Arranca con el pie derecho

La cinta mexicana Noche de Fuego, que en inglés se tituló como Prayers for the Stolen, comenzará la temporada de premios 2022 con el pie derecho, pues ya consiguió su primera nominación importante.

LA TRAMA

La película, que narra la situación de guerra en un pueblo a través de los ojos de tres jóvenes, compite en la categoría de Mejor Película Internacional contra las producciones Compartment No. 6 (Finlandia/Rusia), Drive My Car (Japón), Madres Paralelas (España), Pebbles (India) y Petite Maman (Francia).

La nominaciones a los premios, que fueron anunciadas este martes por las actrices Beanie Feldstein, Naomi Watts y Regina Hall, incluyen también reconocimientos a lo mejor de la televisión.

OTRAS NOMINADAS

Las principales películas nominadas de este año incluyen A Chiara, C´mon C´mon, The Lost Daughter, The Novice y Zola, que compiten en la categoría de Mejor Película. Mientras tanto, Blindspotting, It´s a Sin, Reservation Dogs, The Underground Railroad y We Are Lady Parts lucharán en la categoría de Mejor Nueva Serie Guionizada.

Además, Mass, escrita y dirigida por Fran Kranz y protagonizada por Reed Birney, Ann Dowd, Jason Isaacs y Martha Plimpton, fue seleccionada para recibir el premio Robert Altman, que se otorga al director de una película, al director de casting y al elenco.

LOS MEJORES

"Felicitaciones a los nominados de este año: narradores visuales que han realizado los programas de cine y televisión más originales, atrevidos y provocativos del año", dijo el presidente de la gala, Josh Welsh.

"Los premios Spirit una vez más plantan su bandera en la playa de Santa Mónica. Estamos encantados de estar de regreso y celebrar el arte que continúa inspirándonos, iluminándonos y entreteniéndonos".

SERÁ EN MARZO

La edición número 37 de los Film Independent Spirit Awards, que premia los esfuerzos de producciones independientes, tendrá lugar el domingo 6 de marzo de 2022.