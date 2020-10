Arranca Cepillín sus festejos por 50 años

Aunque será hasta 2021 cuando Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín cumpla 50 años de trayectoria, fue este viernes cuando el famoso payaso comenzó sus festejos en "Venga la Alegría". Previo a esto detalló que buscará que el Gobierno de la Ciudad de México le brinde un homenaje en la plancha del Zócalo el próximo año.

Cepillín habló con EL UNIVERSAL y detalló que ha buscado acercarse a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer un magno festejo en el primer cuadro del Centro Histórico donde quiere hacer un magno concierto en el que pretende tejer una decena de invitados, entre ellos sus amigos, Yuri y Enrique Guzmán.

"Ando buscando hablar con la señora Sheinbaum para que me hagan un homenaje en el Zócalo, y llevar a todos los artistas amigos míos y que vaya la gente gratis, que dure horas, que sea como permanencia voluntaria como antes se hacía. Como no tengo enemigos, quiero a todos, desde Enrique Guzmán, Silvia Pinal y todos los amigos que durante 50 años he podido hacer", detalló.

El payaso detalló que espera que con su posible homenaje en el primer cuadro del Zócalo, este sitio emblemático de la capital mexicana pueda fungir de nuevo como un sitio en el que se pueda llevar entretenimiento, algo que considera desde hace un par de años ha escaseado.

"Estoy harto de ver plantones en la plancha del Zócalo y eso es todo lo que veo en los últimos años, cuando en realidad es la plaza más importante del país y creo que debe usarse como se usa en otros países que son para festejos y aquí el Zócalo lo ha echado a perder y hay que devolverle ese sentido de gran plancha de un gran país", comentó.

Inicia la celebración

Durante el festejo que se le hizo en "Venga la Alegría", matutino de Azteca, Sergio Zepulveda, conductor y productor del programa detalló que quería iniciar los festejos de Cepillín, pues considera que la televisión hasta el momento no le ha rendido un merecido reconocimiento a una figura tan emblemática de la televisión como lo es el famoso payaso.

"Soy fan de Cepillín desde pequeño, es un referente de mi infancia y del espectáculo, pero además vimos el video que publicó donde habla de su retiro y me puse en sus zapatos de él que le ha dado tanto a la televisión y el entretenimiento y que con esta pandemia ha dejado de trabajar tantos meses y que además este año iba a ser su gira de despedida y entre la admiración que le tenemos y la justicia de ayudarle en esta parte de despedirse y más ahora que inicia en el ´Cuarentenorio´ pues surgió la idea del homenaje", confesó Sepúlveda.