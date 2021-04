Arranca campaña

No sólo sorprendió por recorrer un mercado rodante en el arranque de su campaña a Diputado Federal, también lo hizo con el tema que Arturo Carmona eligió para promocionar su candidatura .

"AY PAPACITO"

El equipo de Carmona versionó "Ay Papacito", tema que hiciera famoso su ex esposa Alicia Villarreal como vocalista del Grupo Límite, para crear "Apoyo al Candidato".

"La canción la elegí porque es muy movida, ícono de Nuevo León, todo mundo la conocemos y, la verdad es que le pregunté (a Alicia) que si estaba de acuerdo en poner esta canción en mi campaña y estuvo de acuerdo", señaló.

Aunque no es Villarreal quien interpreta la canción, el actor no descartó que en algún momento su hija y su ex se sumen a su campaña.

Dispuesto a conquistar también en este escenario, el regio, quien portó siempre su cubrebocas, posó para la foto del recuerdo con sus admiradoras y hasta ayudó a unas personas a levantar un toldo para empezar con la vendimia.