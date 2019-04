Armenta me decepcionó: Yeidckol Polevnsky

Cd. de México.- La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, se dijo decepcionada de la conducta de Alejandro Armenta y afirmó que el respaldo del CEN del partido es unánime hacia Miguel Barbosa como candidato a Gobernador de Puebla.

En entrevista con REFORMA, la dirigente partidista definió a Armenta como ambicioso, luego que el senador presentó ante el Tribunal Electoral una impugnación que derivó en una sentencia que ordenó al CEN sustentar su proceso interno de elección de candidato.

Polevnsky aludió a los audios dados a conocer esta semana en el que Armenta arremete contra Barbosa.

"Yo, la verdad, debo decir que me impresionó mucho oír esos audios, me decepcionó profundamente la actitud de Armenta, yo pensaba en Armenta como un político de altura, un político formado por el PRI que tuviera mucha institucionalidad en su forma de actuar dentro de un partido, y esperaba una acción muy distinta de Armenta dentro de Morena, sin embargo, he visto todo lo contrario", comentó.

"Tendría que darle su lugar al partido, darnos nuestro lugar a la dirigencia, y lo que se hubiera esperado es que hubiera tenido una conducta muy distinta, yo hubiera esperado que él hubiera dicho: 'Miguel, ¿en qué te apoyo, cómo te ayudo, cuándo hago campaña contigo?, vamos a sumar', porque eso te permite construir.

"Yo creo que lo que él ha hecho ha sido dilapidar de una forma muy penosa y dolorosa un capital político que él podía haber construido, él tenía que validarse, que haber demostrado a Morena que valía, que merecía estar en Morena".

Polevnsky afirmó que Armenta se aferró a su ambición por la candidatura.

"En el caso de Puebla, fue una ambición desmedida que ha desdibujado a Armenta, donde él quiso un pleito con nuestro candidato, pero nada más por un interés propio, entró en pleito con el partido", señaló.

La dirigente morenista dijo que la actitud de Armenta provocó que la dirigencia del partido se volcara a apoyar de manera absoluta a Barbosa.

"El respaldo del CEN es unánime, y creo que lo que ha hecho Armenta, a lo que ha llegado ha sido que los de Morena se aferren mucho más a Barbosa y lo respalden y lo apoyen. Creo que Barbosa con esto, en su forma de proceder, ha convencido a todos los de Morena, y lo que ha hecho Armenta ha generado que todos arropen a Barbosa, y Armenta lo que ha hecho es aislarse de todos", consideró.

Reiteró que la candidatura de Miguel Barbosa por la coalición Juntos Haremos Historia es tema cerrado.

Polevnsky sostuvo que Armenta debería dar muestras de gratitud al partido, que lo cobijó y le permitió ser senador.

"Yo creo que Armenta tendría que tener un poco de gratitud y de lealtad con el partido, que le abrió sus puertas, lo puso de candidato en una encuesta, pero podíamos no haberlo metido en esa encuesta sino a compañeros nuestros.

"(Armenta) se pintó de pies a cabeza en su forma de actuar en esta elección ¿Qué hubiera yo esperado y creído? Ni siquiera que hubiera querido entrar a una encuesta, ser senador no es cualquier cosa, está desdeñando (ese cargo). No es conformarse, conformarse es como si fuera cualquier cosa, él quiso ser senador y logró serlo y tendría que cumplir como senador", demandó.

Polevnsky descartó tener un conflicto con Ricardo Monreal, cuya cercanía ha presumido Armenta.

"No sé ni qué papel está jugando (Monreal), la verdad, ellos dicen que Monreal es su gurú o su dirigente o su cabeza, pero eso no lo ha dicho Monreal, eso lo dicen ellos, entonces, cuando salen a mentir, a decir que ganaron una encuesta que no ganaron, cuando salen a decir que la Sala Superior nos mandató a que fuera él el candidato y que ya lo tenemos que registrar, entonces, puede que también sea mentira que Monreal los apoye.

"Yo de ellos ya pongo en duda todo. Lo único que te puedo decir es que yo personalmente nunca me he peleado con Monreal y que él personalmente nunca se ha peleado conmigo y que yo no creo que Monreal me mande gente como éstos a pelearse conmigo", afirmó.