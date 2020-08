Armará streaming en su cumpleaños

Si grabas una obra de teatro lo haces cine, ya no es teatro”, considera Odin Dupeyron, quien transmitirá vía streaming “¡A vivir! bajo el microscopio”, un show en el que desmenuza su obra más importante.

Con la primera presentación, el actor celebrará sus 50 años y para evitar sólo replicar una función, lo que hará es diseccionar en 12 argumentos el monólogo “¡A vivir!”, que lleva 15 años montando.

“No es la obra de teatro, no se va a transmitir el monólogo, es un documental tipo testimonial donde yo tomo escenas de la obra y voy narrando por qué las escribí, cómo las escribí, qué pasaba cuando las escribí, qué me faltó por decir, por qué lo estructure de esta manera; no es un curso para escritores o personas que hacen teatro, es profundizar más en los temas que a la gente le gustan”, detalló el también director en conferencia de prensa.

Dupeyron asegura que en esta puesta no hay spoilers (anticipaciones o revelaciones previas) de la obra que ha presentado con anterioridad en el Auditorio Nacional y en la que toca distintos temas de la vida, incluso aseguró que prepara una versión similar con otras de sus obras como “Y colorín colorado” y “Veintidós veintidós”.

A pesar de que extraña el teatro y las aportaciones físicas del público como sonidos y participaciones, afirma que de forma virtual también recibe el aplauso a través de los mensajes en redes sociales.

Su plan a futuro es alternar entre las puestas en vivo y otros proyectos que funcionen a través del internet, como una serie virtual que está preparando. Esta modalidad le parece benéfica para llegar a más personas alrededor del mundo.