Armar a profesores: Solución de Trump a tiroteos en escuelas

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este miércoles con sobrevivientes y sus familias del tiroteo ocurrido en una secundaria en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas.



Durante la reunión, Trump expresó la idea de otorgar permisos de portación de armas a maestros, otros miembros del personal y la presencia de veteranos en las escuelas, así como su debida capacitación para enfrentar situaciones de ataque.



Asimismo, aseguró que su Gobierno buscará reforzar la verificación de antecedentes para la venta de armas y aumentar la atención en los casos de salud mental, reportó la cadena CBS.



"Estoy muy molesto por lo que sucedió y lo que sigue sucediendo", dijo Andrew Pollack, padre de Meadow Pollack, estudiante que murió en el ataque.



"Cuantas escuelas, cuántos niños deben recibir un disparo. Esto se detiene aquí, con esta Administración y conmigo. No voy a dormir hasta que esto se solucione".



Además, el Presidente se dijo frustrado por no saber qué hacer con aquellos estudiantes que expresan inquietudes en temas de salud mental, pero aún no han cometido algún delito.



Un padre de las víctimas sugirió que los salones de clases cuenten con un arma guardada bajo llave en un estuche para que el personal del campus puedan utilizarla en caso de un ataque.



Por su parte, otro familiar pidió que las escuelas cuenten con un solo punto de entrada.



"Ciertamente es controvertido, pero lo estudiaremos junto con muchas otras ideas", afirmó el Mandatario, quien fue acompañado por la Secretaria de Educación, Betsy DeVos y el vicepresidente, Mike Pence.



La próxima semana, los Gobernadores de todo el país deberán acudir a una reunión en la Casa Blanca para discutir soluciones para la seguridad en las escuelas, según informó el vicepresidente.



La reunión en la Casa Blanca se produce un día después de que Trump exigiera adoptar medidas para

prohibir los denominados "bump stocks", un accesorio que permite que un rifle dispare cientos de rondas por minuto, el cual ha sido utilizado en los últimos tiroteos en el país.



El tiroteo de Florida ha reunido a estudiantes de todo el país para manifestarse en favor de un endurecimiento de las leyes sobre posesión de armas.