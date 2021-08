La cantante también compartió el momento cuando conoció al yucateco, que murió a causa del Covid-19 el pasado 28 de diciembre de 2020.

Noticia Relacionada Armando Manzanero salvó vidas con sus canciones: Lila Downs

"Es un orgullo haberlo conocido, creo que al principio no estoy segura si le caí mal o no sé (risas) porque nos encontramos una vez y no pudimos trabajar juntos, pero después me invitó a un programa a cantar con él, me invitó a su casa a probar un mole que en la cultura maya le llaman 'mole quemado' y fue una delicia", recuerda.

"Y compartir con él esto de la discriminación, lo que vivimos los que somos de piel morena y ver con él la discriminación de hace 50 años, de cómo lo vivió él, fue muy interesante y también el vibrar con su música...", añade.

El tributo que realizará la intérprete junto a Yuri, Alejandra Guzmán y Arthur Hanlon explica, que le impregnará un toque femenino a la interpretación y además de hacerlo con mucho cariño, espera sea del agrado de toda la audiencia.

"Es bonito porque lo palpas, lo sientes de una manera distinta, claro era muy lindo escucharlo a él cantar esos temas y recordar una época, creo que el amor dentro del canto es muy peligroso y al mismo tiempo es algo hermoso que las mujeres buscamos, esos dos lados y el hecho de que lo estamos cantando mujeres ahora, representa algo diferente en nuestra mente", comenta.

La edición número 33 del Premio Lo Nuestro se realizará este 18 de febrero en el American Airlines Arena de Miami, Estados Unidos y se podrá ver este 18 de febrero a las 20:00 horas a través del Canal 5 de Televisa o bien, por Univisión.