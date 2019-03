Arman un frente en favor de estancias

Ciudad de México.

Legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil, encabezados por Lía Limón, una de las fundadoras del programa de estancias infantiles, y Clara Torres, exresponsable de este programa en el gobierno actual, conformaron el Frente por los Derechos y Defensa del Interés Superior de las Niñas y Niños.

Este grupo surge tras la publicación de las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, en la que se desaparece el subsidio a las estancias infantiles.

En el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, Lía Limón mencionó que a partir de enero de 2019 se dejó de subsidiar a las 9 mil 500 estancias de la entonces Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, "esto sin duda afecta a la población más vulnerable que son las madres y padres trabajadores".

Agregó que hasta el momento han cerrado 45% de las guarderías, "al menos se ha afectado a 180 mil niños y son las poblaciones más vulnerables, que más lo necesitan, porque el programa anterior apoyaba a más de mil 200 municipios y el actual deja fuera a todas las mujeres en condiciones de pobreza urbana que no tienen seguridad social".

Clara Torres, ex responsable del programa de estancias infantiles, aseguró que "este gobierno tiene una deuda moral con la dignidad de las responsables de estancias infantiles, haberlas usado como pretexto para cerrar este programa y criminalizarlas, ponerles una ´c´ de corruptas no va con este gobierno, quienes abusaban eran funcionarios que ya no están ahí".

El diputado de Morena Sergio Mayer agradeció la invitación para formar parte del frente, al considerar que este tipo de iniciativas "se suman a la lucha que debemos dar todos los días en defensa de nuestros niños".

Agregó que un reto que enfrenta México es reducir la desigualdad y que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas.

El legislador dijo que atender a la primera infancia es fundamental para el desarrollo de los niños.

La senadora Josefina Vázquez Mota, quien preside la Comisión de Infancia en la Cámara Alta, resaltó que la creación de este frente no obedece a fines partidistas, sino al interés en la defensa de derechos de la niñez e invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a dialogar.

"Señor Presidente, queremos dialogar con usted, queremos un país donde todas las voces sean escuchadas, hoy le pedimos que no desmantele las estancias infantiles, no provoque la destrucción del futuro de los niños más pobres, pedimos una audiencia con usted".

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI en el senado, Miguel Ángel Osorio Chong, cuestionó al gobierno federal acerca de las promesas que se hicieron durante las campañas electorales y pidió que regresen los recursos a las estancias.

"¿Dónde quedaron esos discursos de igualdad, de equidad, que tanto dijeron en el proceso electoral? Queremos únicamente que se regresen los recursos a las estancias, exigimos al gobierno que dé ese paso".

El senador reiteró que el frente es un grupo plural "que está por encima de partidos políticos, lo que importa es el bienestar de los niños, pedimos una solución, no pueden seguir con discursos sin sustento, sin reconocer el daño que hacen al país".

´¡Ni un paso atrás en defensa de los programas sociales!´

Mujeres priístas tomaron un espacio del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para gritar: "¡Ni un paso atrás en la defensa de los programas sociales!".

Encabezadas por su dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, las integrantes del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI) se reunieron este martes para defender los programas que la actual administración decidió modificar como el de estancias infantiles y cancelar los refugios para mujeres violentadas.

La dirigente nacional del PRI señaló que el partido ha trabajado toda una vida para conformar las instituciones en el país y en 100 días de gobierno lo que se ven son retrocesos.

"Nos preocupa, toda una vida de partido, pero sobre todo, generaciones de mexicanos construyendo instituciones que les sirvan a todos y en 100 días de gobierno vemos retrocesos importantes, hay que levantar la voz y exigir que en un marco de respeto y democrático, se respete a las oposiciones", comentó en entrevista.