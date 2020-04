Arman show benéfico

La cantante Billie Eilish y su hermano, Finneas, se unieron una vez más para deleitar a la gente con su música, aunque con un trasfondo benéfico.

Las celebridades realizaron, en colaboración con la empresa de telefonía Verizon, un concierto online desde su casa para recaudar fondos para ayudar a los negocios pequeños que están padeciendo cierres y ventas bajas por la pandemia del coronavirus.

EN VIVO

"Bienvenidos al cuarto día del en vivo Pay For It de Verizon. Se hace una transmisión en vivo semanal desde casa; como ustedes pueden ver, estamos en mi casa hoy, para ayudar a los negocios pequeños. Y como nosotros estamos fomentando a los espectadores a ayudar a sus negocios locales en este tiempo difícil, hoy estamos enfocándonos en negocios verdes y sustentables", dijo Finneas al inicio del evento, leyendo un programa.

Añadió que habían algunos negocios en Los Ángeles que especialmente ellos querían apoyar en esta ocasión: un food truck llamado Plant Food for People, que es un negocio de tacos veganos, y Yoga Earth, que vende helados naturales.

"All the Good Girls Go to Hell", sobre la que Eilish dijo que no se trataba sobre ella misma siendo satánica sino, en realidad, sobre el calentamiento global, fue la primera canción que entonaron, a la que le siguió "Ilomilo", sobre la que contó que habla de la pérdida de alguien querido.

Otra de las pequeñas empresas por la que las celebridades abogaron fue Revolution Dance Center, un negocio especial para ambos por todo los buenos recuerdos que hicieron ahí, e incluso realizaron una videollamada con el dueño del lugar para hablar sobre las dificultades que ha tenido debido al Covid-19.

APLAUDE A SU HERMANO

Eilish se retiró de cuadro un momento, aunque no sin dejar de aplaudir desde lejos, para dar protagonismo a su hermano, quien cantó "Let´s Fall In Love For the Night" y "I Dont´ Miss You At All", que dedicó a todos sus amigos que no ha visto por la contingencia.

La madre de los artistas, la actriz Maggie Baird, hizo una breve aparición en la transmisión para indicarle a la gente que reflexione sobre los futuros problemas que acarreará el cambio climático, y para pedir apoyo para llevar alimentos a la gente necesitada a través de supportedfeed.com, que ayuda a negocios locales comprándoles comida con los donativos, la cual llevan a los menos afortunados.

Entre risas, algunas bromas y el recuento de algunas memorias, como las plumillas que el papá de Taylor Swift le regaló al famoso cuando lo conoció en las bambalinas de un concierto, entonaron juntos "Bad Guy" y "Break My Heart Again", y reiteraron la petición de ayuda a su público.

"Sé que muchos de ustedes están luchando y pueden sentir que éste es un tiempo realmente loco para pensar en otros, pero creo que pensar en otros y la empatía son las cosas que hacen que la gente se sienta realmente mejor.

"Y creo que pensar en cómo vas a seguir adelante y cómo van a acabar las cosas es un instinto de supervivencia y es necesario, por supuesto, pero una vez que logras resolver esas cosas, ayudar a la gente que está sufriendo ahora se vuelve muy, muy importante", comentó Finneas.

Con "Everything I Wanted" y un mensaje para celebrar el Día de la Tierra y para pedirle a sus seguidores que se mantengan en casa para no propagar el coronavirus, los famosos se despidi