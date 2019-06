Arman persecución Peña y Videgaray.- Abogado de Lozoya

Emilio Lozoya es un perseguido político del Gobierno del Presidente Enrique Peña. Sus jefes lo han aniquilado, afirma Javier Coello Trejo, abogado del director de Pemex en el pasado sexenio.



"Lo hicieron pomada", dice. "Lo juzgaron, lo juzgaron, lo juzgaron. Lo condenaron mediáticamente".



Peña y Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el Gobierno peñista, han guardado silencio frente a las acusaciones de corrupción, señala Coello.

Prefirieron perdonar al opositor panista Ricardo Anaya que respetar el proceso jurídico de Lozoya, sostiene. Todo con el fin de construir un ícono de la corrupción.

"Si es necesario, citaremos al ex Presidente Peña para que aclare", asegura.



"No lo estoy imputando. Que aclare el Secretario de Hacienda (Videgaray) y quienes sustituyeron a Lozoya (en Pemex, como José Antonio González Anaya)".



No imputa, pero el abogado sí da la repasada.



Ese grupo, afirma, prefirió perdonar de último momento al candidato presidencial opositor Ricardo Anaya, a quien en la campaña electoral del 2018 se le fincaron acusaciones sobre presuntos vínculos con lavadores de dinero.



El litigante chiapaneco insiste: porque es una persecución.



"Hago una pregunta: ¿ha habido alguien que surja, que levante el dedo y diga, 'a ver 'pérenme, eso no es cierto'.



"Cuando ese dinero era para la campaña. ¿El coordinador de la campaña del Presidente Peña (Videgaray), salió a decir 'eso no es cierto'?.



"No. Todo mundo se calló".



Coello dice poseer las pruebas de que ningún dólar de la empresa brasileña Odebrecht cayó en las cuentas de Lozoya.



También sostiene que ninguna de las propiedades que hoy son objeto de escrutinio judicial fueron adquiridas con dinero de sobornos de Odebrecht o de Altos Hornos de México (AHMSA), del coahuilense Alonso Ancira, preso en España como parte del proceso legal.