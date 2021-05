Arman noche de covers por el Día de las Madres

"Hace algunos meses el Gobierno de la Ciudad nos prohibió hacer teatro al aire libre y en ese momento nos pareció totalmente descabellado y de pronto no resultó tan descabellado, resulto que si uno sueña con las cosas, las cosas se pueden lograr", dijo el productor Morris Gilbert en conferencia de prensa.

Los involucrados definen a este espectáculo como un "acústico teatral al aire libre y para su realización probarán un nuevo espacio en la Ciudad de México que favorece las medidas de prevención ante el contagio de Covid-19".

Se llevará a cabo en Parque Plaza Satélite, un centro comercial que inauguró en 2020 el estacionamiento como una azotea verde que en total tiene más de 40 mil metro cuadrados y que en su anfiteatro tiene la capacidad para recibir hasta a 600 personas acatando la regla impuesta por la Secretaría de Salud de recibir sólo un aforo de 30%, según detalló Karina de Castro, vocera del parque.

"Es una forma de cómo nosotros nos estamos acercando poco a poco al público después de la situación que estamos viviendo y que estamos buscando nuevos espacios para poder llegar al público a través de la música. Necesitamos del arte y de este tipo de eventos que pueden ser muy exitosos", afirmó Kika Edgar.

El productor no descartó la posibilidad de que este show sea grabado para su próxima transmisión de streaming, mientras que las cuatro actrices de teatro musical dijeron estar entusiasmadas con la idea de refrescar sus presentaciones.

"Me siento como pez en el agua y feliz de poder tener este acercamiento con el público, contenta de esta oportunidad que no sólo como comediante y actriz, sino también como cantante me dan la oportunidad", expresó Lorena de la Garza.

"No es una obra de teatro, no estamos tratando de contar una historia, sino para divertirnos, echar relajo, recordar grandes éxitos, estamos cada quien eligiendo nuestro material y armandolo de la mejor manera", detalló Ana Cecilia Anzaldúa.

La cita es el próximo 12 de mayo a las 20:00 horas y durante la noche se podrán escuchar canciones de agrupaciones populares como Timbiriche y Flans, así como grandes clásicos de intérpretes como Luis Miguel y Los Ángeles Azules. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster.