Arman dúo luminoso

"Midnight", canción que debutó el miércoles, es la primera colaboración entre el tornamesista sueco, superestrella de la electrónica, y el intérprete británico, ex miembro de la boyband One Direction.

"Él viene de un proyecto enorme. Creo que nadie pueda decir que no oyó de ellos. Para mí, tiene una voz poderosa. Poder contar con él en este tema fue algo increíble y divertido.

"Yo ya tenía la canción lista, le mandé una versión y la amó. Fueron muchas llamadas telefónicas. Él está en Londres y yo en Suecia, entonces le pedí visitarme para arreglar ciertas cosas y resultó", dice el productor de 28 años en entrevista vía telefónica.

Sumamente emocional, "Midnight" es un tema de amor y de reflexión sobre cómo todo en esta vida es un constante subir y bajar.

"En estos momentos tan especiales que el mundo está atravesando, con suerte quienes escuchen el tema hallarán algo de luz, se sentirán mejor.

"Yo, particularmente, acudo a la música cuando estoy triste, es como mi terapia. Deseo que esto sirva".

VIDEO INUSUAL

El aislamiento por el Covid-19, que tiene a Alesso actualmente recluido en su casa en Los Ángeles y a Payne en su hogar en la capital británica, provocó que los artistas decidieran filmar un video inusual.

Y eso fue justamente lo mejor, considera Alessandro Lindblad (su nombre real), pues muchas veces pasa que fastuosas producciones opacan lo que de verdad importa, que es la música.

"Quedó muy austero, pero auténtico. Me filmaron a mí creando música en mi estudio en Los Ángeles y a Liam en Londres, en la azotea de un edificio. Es sencillo, pero orgánico".

Para un futuro remix de "Midnight", Alesso invitó a la gente a sumarse y enviarle fragmentos vocales, y las respuestas, asegura, han sido colosales.

SE SIENTE DESEMPLEADO

La vida de un DJ, ya sea tocando en estudios, festivales o clubes, es estar de viaje constante y por todo el planeta, así que a Alesso el confinamiento le cuesta un poco de trabajo.

"Por primera vez me siento desempleado. Cuando se levante esta cuarentena, lo primero que quiero hacer es salir de gira.

"Es raro. Desde los 19 años no he dejado de estar de tour. Ahora, con todo este tiempo libre, he tratado de aprovechar y construir música increíble. También he estado practicando con instrumentos y metiéndome a YouTube a aprender nuevas cosas", se sincera el oriundo de Estocolmo.

A sus ustedes de fans en México, Alesso les pide no sólo llenarse de noticias negativas, sino buscar cosas luminosas.

"Sí, manténgase aislados. Hagan caso a las autoridades. Pero vivimos tiempos increíbles. Aunque yo no puedo ir a Suecia, hago videollamadas con mis amigos diario. No me siento solo".